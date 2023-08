Los temas que impulsará el peruano Gonzalo Gutiérrez como secretario general de la Comunidad Andina

Gonzalo Gutiérrez, el nuevo secretario general de la CAN

Gonzalo Gutiérrez, exministro de Relaciones Exteriores de Perú, fue elegido como nuevo secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por los países que integran el organismo. Su gestión iniciará el 1 de septiembre del presente año y culminará el año 2028. El excanciller se mostró dispuesto a trabajar en propuestas que beneficien directamente a los ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

El peruano enfrentará una serie de retos como parte de la CAN con su amplia experiencia en la comunidad internacional. El exfuncionario fue embajador de Perú en Bélgica, Luxemburgo y China. También, se desempeñó como jefe de la Misión del Perú ante la Unión Europea (UE).

“La CAN es el proyecto más antiguo de integración que data de 1969. Creo que existe un enorme potencial para poner a la CAN en la vida de las personas, que no se le vea como un organismo que, desde Lima, emite decisiones lejanas, sino que el hombre a pie, andino, pueda sentir que le beneficia”, comentó en RPP Noticias.

Temas sociales: el principal eje

Para el actual representante de la Comunidad Andina de Naciones, los “temas sociales” encabezan la lista de pendientes que trabajar desde su nuevo puesto. Ante ello, consideró que es importante que se trabaje en la seguridad que tanto perjudica a los ciudadanos de la región.

“Por ejemplo, tenemos aprobada una decisión andina relativa al sistema de seguridad social que tiene dos pilares: el sistema de atención médica y el sistema de transferencia de recursos de los aportantes a la seguridad social. Esta decisión falta ser reglamentada. Haré lo posible para que los países decidan reglamentarla”, detalló.

El Ejecutivo se proyecta establecer un marco normativo para la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias. | Andina

Para lograr ello, consideró necesario que los titulares de la cartera del Interior de todos los países que conforman los países andinos se reúnan para discutir políticas a favor de los ciudadanos. “Es un tema muy sensible en el que hay que tener cierta cautela, pero creo que podría ser un aporte andino interesante el establecer una especie de sistema de intercambio de información para temas de seguridad que ayuden a la persecución del crimen organizado que está azotando a las naciones andinas”, acotó.

El especialista resaltó que muchos problemas han hallado solución luego de que hubo una cooperación entre titulares de naciones latinoamericanas. “Ojalá pudiéramos caminar hacia organizar un sistema fluido, eficiente, rápido de intercambio de informaciones”, señaló.

Turismo para fortalecer la actividad económica

Gutiérrez Reinel se mostró dispuesto a trabajar para mejorar la economía de las regiones, por lo que afirmó que es importante que enfocarse en la cooperación entre Estados para enfrentar la “contracción de inversiones en la subregión”. El representante afirmó que esta problemática ha golpeado duramente las inversiones luego de la pandemia, por lo que las naciones deben unirse para exponer ante el mundo los servicios y productos que ofrecen a nivel internacional.

Ica es uno de los atractivos turísticos para extranjeros por su gastronomía. (Infobae Perú / Valeria Coca)

El excanciller se refirió al rol de los pequeños empresarios y destacó que debe ser un rubro en el cual también deban considerar como un tema a fortalecer.“Creo que debemos generar cadenas de valor intra andinas que se vinculen empresas, sectores productivos de toda la subregión. También, creo que debemos promover más el rol de las pequeñas y medianas empresas a nivel internacional, que rompan las fronteras”, explicó.

Por su parte, recalcó que los países que conforman la CAN tienen territorios que favorecen la oferta turística, por lo que debe ser tomada en cuenta al momento de hablar de actividades económicas. “¿Por qué no pensar en una oferta turística conjunta que parta desde Cartagena, pase por Galápagos, pare en Lima para comer bien, visite Kuélap o Machu Picchu y siga hacia el Salar de Uyuni en Bolivia? Se puede hacer esa propuesta conjunta para presentarnos en el mercado como un circuito interesante”, manifestó.