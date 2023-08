Esposo de Digna Calle minimizó acusaciones de ausencia en el Congreso: “Como si pedir una licencia fuera un delito”

Esposo de Digna Calle aseguró que ella retornará pronto a Perú. (Composición: Infobae Perú)

Digna Calle, la congresista que no vive en Perú hace más de seis meses gracias a una licencia sin goce de haberes, ha decidido permanecer en silencio ante las críticas que ha recibido por ausentarse de sus responsabilidades parlamentarias. Sin embargo, su esposo, Aron Espinoza, salió a defenderla y aseguró que el caso de su cónyugue no es “un delito” ni es tan grave como otras denuncias que existen en el Poder Legislativo.

Te puede interesar: Digna Calle: Mesa Directiva rechazó pedido de licencia de la congresista que radica en EE. UU.

La funcionaria acumula más de 200 faltas en el Congreso, tiene una denuncia constitucional que busca su desafuero y ha motivado que sus colegas impulsen una norma para retirarla del cargo al no estar presente físicamente. Pese a ello, presentó una nueva solicitud para ampliar su licencia, la cual fue denegada.

Aunque ha sido sumamente cuestionada por mantener a sus empleados trabajando aún en el despacho, aunque ella no esté siempre presente en sus funciones, la legisladora no se ha pronunciado sobre el problema en el que está involucrada. Sin embargo, su esposo sí decidió defenderla y minimizar las acusaciones en su contra.

Seis funcionarios trabajan en el despacho de Digna Calle en su ausencia|Composición Infobae

El regidor de Lima conversó con el programa Al Estilo Juliana y afirmó que su esposa no ha cometido ningún delito al estar de licencia, por lo que desestimó la denuncia en su contra.“Los dignos que tenemos en el Parlamento. Mocha sueldos, niños, viajeros y todos los demás que hoy acusan y señalan como si pedir licencia fuera un delito”, señaló.

Te puede interesar: Digna Calle: ¿qué pasará si la parlamentaria no se presenta a trabajar en el Congreso?

“Tenemos casos como el de la señora Keiko, que estuvo mucho tiempo en el extranjero por estudios. Tenemos casos como el del señor Vitocho, que estuvo más de siete meses en el extranjero con licencia personal, y de muchos congresistas más que imagino que tú debes saber que piden licencia por horas, por días y nadie dice nada”, agregó.

Además, informó que la congresista está esperando que “todos [los parlamentarios] digan todo lo que tengan que decir” para recién pronunciarse sobre su situación. Espinoza Velarde indicó que una vez que terminen las acusaciones en contra de su esposa saldrá a mostrar los documentos correspondientes.

Te puede interesar: Digna Calle, la congresista que lleva seis meses fuera del país, ha solicitado 60 días más de licencia

Por otro lado, el regidor precisó que la legisladora saldrá a aclarar las denuncias en su contra próximamente. “En su momento tendrá que decirlo, que no va a ser muy lejos. No va a pasar mucho tiempo para que lo haga. Ella tiene clara las cosas”, destacó.

Esposo de Digna Calle también solicitó licencia como regidor en la Municipalidad de Lima|Andina

“Acá no hay de que ella le ha mochado el sueldo a alguien, no hay de que la Fiscalía le ha abierto investigación porque un colaborador eficaz la ha señalado como una red criminal. Acá no hay eso. Acá tampoco hay una censura de parte de la población ni de los medios de comunicación porque la señora hace uso y exceso de los viajes con plata de todos los peruanos. Aquí no hay que la señora pide puestos de trabajo en el parlamento como otros lo hacen. Aquí no hay que ella preside algo o teniendo 55 carpetas fiscales”, agregó.

El exparlamentario precisó que “no hay nada de esos motivos” para acusar a Digna Calle, por lo que las críticas en su contra responden a una cortina de humo para tapar los escándalos que tiene la representación nacional constantemente. “Si mi esposa pudiera renunciar, renuncia”, exclamó.

La integrante de la bancada de Podemos Perú pidió su primera licencia en el Parlamento el 20 de enero del presente año. Desde entonces ha solicitado su renovación para continuar viviendo en Estados Unidos. Sin embargo, con la instalación de la nueva Mesa Directiva a cargo de Alejandro Soto, su última solicitud fue rechazada. La congresista no se ha pronunciado sobre cómo enfrentará esta decisión, pues está en la obligación de retornar a cumplir con sus labores.