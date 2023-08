Delegación peruana de ajedrez llegó a Kazajistán para disputar el Mundial escolar por equipos

Después de varios viajes, la delegación peruana de ajedrez llegó a Kazajistán y competirá en el campeonato mundial. (Infobae Perú)

La delegación peruana de ajedrez pudo arribar a Kazajistán y comenzaron su participación en el mundial escolar por equipos. El combinado nacional casi se pierden el torneo debido a que estuvieron varados en México. La segunda parte de su viaje hacia el país asiático también tuvo bastante complicaciones.

Cómo se recuerda los chicos de la categorías sub 12 y sub 18 del colegio Saco Oliveros tuvieron problemas con la aerolínea Aeroméxico por un retraso de su vuelo de Monterrey a Madrid. Incluso se negaron a darle facilidades por hacerles perder su vuelo y que los jóvenes tengan que pasar 15 horas en el aeropuerto vigilando que no se lleven sus pertenencias.

Infobae Perú se comunicó con la mamá del ajedrecista Jael Ramírez para conocer detalles acerca de todo lo que pasaron los deportistas para conseguir llegar al campeonato mundial. Además, ella mencionó que consiguieron participar de la primera fecha del torneo.

La delegación peruana de ajedrez escolar estuvo varada en México por 15 horas y tuvieron que estar en el aeropuerto. (Infobae Perú)

La delegación peruana arribó a Madrid el martes 1 de agosto a las 13:01 horas de Perú sin saber en dónde se hospedarían, mientras que buscaban una forma de conseguir pasajes a Kazajistán. Es así que el familiar comentó que contactaron con la congresista Lucinda Vásquez. Los padres de familia le enviaron un oficio a su despecho. Eso sirvió para que gente de la cancillería en esa ciudad está preparada y puedan llevarlos a un hotel para que pasen la noche.

Al día siguiente, el equipo peruano logró conseguir una nueva ruta de viaje. El director del colegio Saco Oliveros dio el dinero para que puedan viajar hacia Estambul, Turquía. Después tomarían un vuelo con rumbo a Aktau, ciudad donde se realiza el torneo. Eso si, tuvieron que comprar los pasajes en dos grupos: seis de los ajedrecistas y un adulto en un grupo, mientras que los tres restante viajó con un responsable del equipo.

Confusión en los aeropuertos

El primer grupo que viajó llegó al aeropuerto internacional de Estambul y llegaron sin problemas. Ahí los estaban esperando la cancillería peruana de Turquía. Todo lo contrario le ocurrió al segundo grupo, que tuvo inconvenientes para poder arribar a ese sitio.

La situación fue que la aerolínea los llevó al aeropuerto Sabiha Gökçen, que está en el lado del continente de Asia y a 50 kilómetros de Estambul. Ese grupo no se pudo comunicar rápidamente con los demás, debido a que no había señal en el sitio. Pasaron dos y recién se pudieron comunicar con ellos. La delegación peruana no sabía como llegar al otro lado, dado a que no sabían el idioma para comunicarse con las personas.

El equipo nacional consiguió un pasaje hacia Estambul, Turquía y de ahí enrumbarse al Kazajistán. (Infobae Perú)

Es así que la cancillería llamó al segundo aeropuerto para gestionar un bus que los transporte al primero. Todos los deportes y encargados se reunieron en el hotel del aeropuerto internacional de Estambul. Es así que se enrumbaron a Aktau gracias a que una madre de familia consiguió comprar todos los boletos.

El equipo escolar llegó el jueves 3 de agosto a las 3:00 horas y recién se instalaron en el hotel a las 4:00 horas. Dos horas después se levantaron para desayunar y a las 7:00 horas fueron recogidos para participar en la primera jornada del campeonato mundial.

La delegación llegó el jueves 3 de agosto para participar en el Mundial de ajedrez escolar. (Infobae Perú)

Participación de la delegación peruana

La delegación peruana, tras superar su impase, consiguieron participar en las primeras rondas del campeonato mundial escolar. La sub 12 fue la que mejores resultados tuvo: ganó los dos juegos y están en el tercer lugar de la tabla con siete puntos. Su siguiente rival será el equipo que representa a India y el encuentro será el sábado 4 de agosto.

En el caso de la sub 18, han logrado una victoria y perdieron el otro compromiso ante Estambul y Canadá. Están en la novena casilla con 5.5 puntos. Su siguiente rival será un representante de Kazajistán el sábado 4 de agosto.