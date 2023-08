Tula Rodríguez confiesa que no estuvo de acuerdo con el video de Valentina, quien la defendió de haters

Tula Rodríguez habla sobre pronunciamiento de su hija en las redes sociales.

Después que Valeria Carmona decidiera usar sus redes para defender a su madre ante los haters, Tula Rodríguez confesó que no le gustó esta decisión, pero la respetó porque su hija ya es una adolescente de 14 años, que tiene su propia opinión y el derecho de expresarse.

Te puede interesar: ‘Emprendedor ponte las pilas’, el programa que nació para resaltar pequeños negocios y que salió del aire en medio de un lamentable escándalo

La hija del fallecido Javier Carmona no toleró que sus seguidores destaquen que todo lo bueno lo heredó de su padre, mientras que todo lo malo se lo enseñó su madre. Valentina fue bastante clara al indicar que sus dos progenitores se han encargado de su crianza, enseñándole valores. Ahora que no está su padre, la conductora de TV ha tomado la batuta, pero siempre ha estado presente.

Tula Rodríguez señaló que no estuvo de acuerdo con este video y le sorprendió cómo se desenvolvió su pequeña. Ella solo se paró a su costado y la escuchó atentamente. Sin embargo, resaltó que es primera y última vez que Valentina se expondrá de esa manera.

Te puede interesar: América TV retiró de manera definitiva a ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’ por su polémica pasarela de “niñas en lencería”

“No estaba muy de acuerdo, te soy honesta, pero ya Valentina es una niña que este año cumple 15. Ella no vio ese comentario, sino otros, me dijo ‘no puede ser’. (Le dije) Elige un comentario más tranquilo porque me da pena, la escuché hablar y me quedé mirando”, relató.

Asimismo, Tula Rodríguez le aclaró a su hija cómo se manejan las redes sociales y lo furiosos que pueden ser los comentarios. “No sé ni qué decirte, no estaba muy de acuerdo la verdad, pero hay cosas que ya no puedo sostener, es una niña que va a cumplir 15 en tres meses. Yo le digo que se trata de la exposición en redes sociales porque tiene que estar ubicada, así son las redes. Ya le prohibí que sea la última y única vez. Ella ama a los libros, entre algunas carreras su opción es abogada. Todavía está encontrándose, en lo que quiere la voy a apoyar, no le gusta el arte. No la veo delante de cámaras, pero si ella quiere, respetaré su posición”, dijo.

Tula Rodríguez fue defendida por su hija. (Instagram)

La promesa que le hizo Tula Rodríguez a Javier Carmona

La conductora de TV contó que tiene una promesa que cumplir. Ella le aseguró a Javier Carmona que sacará adelante a su hija, y no descansará hasta verla crecer de manera profesional y personal.

Te puede interesar: Tula Rodríguez se pronuncia por polémica en ‘Emprendedor Ponte las Pilas’: “Me da mucha vergüenza”

“Hay promesas y compromisos que se cumplen, quiero ver a esa niña hecha y derecha. No tengo a nadie en mi corazón, estoy enfocada en mi hija, esa persona tiene que querer a Valentina, somos un combo”, señaló.

¿Qué dijo Valeria Carmona en su video?

Valeria Carmona siempre está activa en las redes sociales, pero es la primera vez que responde públicamente a los haters. La adolescente de 14 años, publicó un video donde defiende a su madre.

“Mi mamá es la que está siempre conmigo, si bien mi papá en algún momento también me ayudó y me estimuló a la lectura, mi mamá también estaba ahí, no era solo mi papá. Mi mamá me ayudó un montón porque ella estaba más en casa que mi papá. Claramente, los dos trabajaban, pero tenían diferentes horarios, entonces mi mamá podía estar conmigo más”¸ señaló.

Valentina Carmona fue bastante tajante al decir que no le parece justo que ataquen a su madre y la desvaloricen en su crianza. “Yo tengo una mamá presente y siempre la tuve”, acotó.

“No me parece que siempre rebajen el trabajo que mi mamá hizo conmigo y que está haciendo, porque claramente la que hace todo es mi mamá, porque mi papá no está, ahora es mi mamá la que me estimula todo y la que me estimuló también antes, ella nunca dejó de hacerlo o empezó recién”, sentenció.