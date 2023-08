Digna Calle puede continuar con su trabajo parlamentario durante su licencia, aseguró Oficialía Mayor del Congreso

La situación de Digna Calle ha generado indignación entre la población peruana. Desde enero, la congresista se encuentra en Estados Unidos y hasta la fecha no ha regresado al país. Para justificar su ausencia en sus funciones parlamentarias, solicitó una licencia sin goce de haberes que ha ido renovando de manera constante. Pese a que ella no se encuentra en Perú, el portal del Congreso ha registrado proyectos de ley donde figura como autora principal.

“Tal como lo anuncié, no solo renuncio a la Mesa Directiva, sino que también renuncio a la remuneración, bonos, pasajes y demás gollerías a las que se aferran otros legisladores. Seguiré sirviendo al país desde mi despacho sin cobrar un sol al Estado”, dijo la parlamentaria a inicios de año a través de su cuenta de Twitter.

La legisladora pidió su primera licencia de este año el pasado 20 de enero. Hoy, más de seis meses después, Digna Calle continúa llevando a cabo sus responsabilidades legislativas de manera virtual, pese a que el Reglamento del Congreso establece que el trabajo remoto solo se permite en situaciones excepcionales que impidan a los congresistas asistir a sus oficinas o al Palacio Legislativo.

¿Cómo desarrolla sus funciones si no se encuentra en el territorio nacional y permanece de licencia? Hasta el momento es una situación que la representación nacional no ha detallado, teniendo en cuenta que su labor como congresista es representar a los peruanos, lo que requiere que trabaje de cerca con la población. Incluso, sus empleados continúan asistiendo a sus oficinas con normalidad sin dar mayor información sobre el trabajo que vienen realizando ante la ausencia de la titular del despacho.

Digna Calle acumula más de 200 faltas en el Congreso de la República. (Composición: Infobae)

Pese a la ausencia de la funcionaria, durante todo el tiempo que se ha encontrado de licencia, ha presentado 19 proyectos de ley donde figura como autora principal. El último de ellos es el PL N° 05599, Ley que crea el impuesto de estadía corta y establece reglas para un mejor servicio, presentado el 20 de julio y permanece en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

Según el Oficial Mayor del Congreso, Javier Angeles Illman, Digna Calle puede continuar desempeñando sus funciones parlamentarias con normalidad, pues la figura de licencia solo se hace vigente si la legisladora deja de asistir a las sesiones del Legislativo. En otras palabras, sirve como una justificación para sus faltas, pero no impide que ella pueda continuar trabajando.

“El congresista que está de licencia puede hasta asistir a las sesiones, puede votar, puede presentar sus proyectos de ley [...] Si el congresista no viene, [por la licencia] se le considera como como una ausencia justicada. Para efectos de quórum y para efectos de descuentos. Si ella no asiste a una comisión a la que ella pertenece y está de licencia, se considera una falta justicada y se descuenta”, señaló a Infobae Perú.

Opinan los expertos

El caso de Digna Calle ha despertado muchas críticas hacia la legisladora, pero también hacia el Congreso de la República que permite que una trabajadora cumpla parcialmente con sus funciones y no de forma permanente. Infobae Perú se comunicó con el docente de Derecho Constitucional de la PUCP, Heber Joel Campos, quien explicó que en el caso de la funcionaria se ha utilizado erróneamente la figura de licencia.

“Estamos ante un escenario de distorsión de la figura de licencia y eso abre un escenario de otro tipo. Por ejemplo, la Constitución señala que los congresistas ejercen el cargo por el que fueron elegidos de forma plena, es decir, no existen congresistas a tiempo parcial. De hecho la Constitución señala que el cargo de congresistas no es compatible con cualquier otra función o cargo público, excepto ser ministro o ejercer la docencia, pero cualquier otra actividad privada o pública es incompatible con el cargo de congresistas. Desde ese punto de vista, pareciera que lo que hay es una renuncia tácica el cargo de congresista”, declaró.

El abogado constitucionalista recalcó que si bien anteriormente se ha recurrido a la virtualidad, se trataban de situaciones excepcionales, como la pandemia, pero deja un mal antecedente usar excesivamente la licencia sin verdaderamente requerirlo.

Digna Calle | Composición Infobae

“Tenemos el caso de una congresista con licencia que, a pesar de eso, participa de las actividades. Me parece que eso es importante tenerlo presente. Yo creo que el Congreso tiene que tomar una decisión firme, una una medida clara, porque genera un mal precedente. La Constitución dice que el cargo de congresista es irrenunciable, pero el Poder Judicial en alguna oportunidad se ha pronunciado señalando que sí es renunciable. Esa podría ser una alternativa”, reiteró.

Por otro lado, el politólogo Alonso Cárdenas, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), consideró que no está claro la función que viene desempeñando la congresista Digna Calle al no cumplir un rol permanente como legisladora.

“En el sector privado, en el sector público, en el sector académico, si uno toma licencia se retrotrae de cualquier actividad profesional que esté bajo su responsabilidad. Las licencias no son parciales. Es decir, no es que estoy licencia para unas cosas y para otras, no. O estás de licencia o no estás de licencia. Además, con el agravante de que tengo entendido que la congresista calle está sin goce de haber. ¿Cómo puede votar, estar de licencia y estar sin goce de haber?”, comunicó.

El especialista también destacó que hasta el momento la bancada a la que pertenece, Podemos Perú, no ha tomado acciones concretas contra la parlamentaria. Además, cuestionó que las autoridades de este poder del Estado permitan este tipo de actitudes. “Los congresistas no están teniendo ningún respeto ninguna consideración. Están dejando de lado todas sus promesas y sus electores. Si tenemos este tipo de situaciones es porque el sistema de partidos en Perú, como yo le he dicho varias veces, es una suma de vientres de alquiler. Una suma de cascarones vacíos que no representa a nadie”, agregó.