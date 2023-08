Escolar de 15 años es asesinado a apuñadas por compañero de salón en Piura: PNP capturó al agresor

Una cámara de videovigilancia registro el momento del ataque en las afueras del colegio Proyecto El Triunfo, en Piura. | Facebook

La desgracia tocó la puerta de una familia en la ciudad de Piura, luego que el menor de la casa, un estudiante de 15 años, fuera cruelmente asesinado por un grupo de escolares del centro educativo Proyecto El Triunfo, en la urbanización Bello Horizonte, en la ciudad de Piura.

Te puede interesar: El pedido de comunidad campesina, asediada por el Sodalicio, en reunión con misión del Vaticano: “Que desaparezca”

Según Ramón Tuze, padre del menor, contó que su hijo salía de la institución educativa cerca de las 15: 00 horas, cuando la víctima de nombre César fue interceptado por otros jóvenes, quienes eran sus compañeros de salón. Dos de ellos empiezan a golpear al menor, pero un tercero saca un cuchillo y lo empieza a atacar en repetidas ocasiones.

Fueron tres las puñaladas mortales que recibió el estudiante. Malherido y tendido sobre la acera, fue socorrido por los vecinos de la zona. En primera instancia el joven fue llevado a un hospital cerca al lugar, pero por la gravedad de sus heridas fue llevado al hospital Santa Rosa, pero lamentablemente llegó cadáver.

Víctima fue atacada por su compañero en las afueras del colegio. | Captura de video

Detalles del ataque

Tres estudiantes del mismo grado fueron identificados como los agresores del escolar de 15 años, es lo que los testigos han narrado a la policía. Estos escolares agredieron a la víctima, propinándole golpes en diversas partes del cuerpo, tal como se pueden ver en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

Te puede interesar: Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Piura este 28 de julio

En un acto despiadado, uno de ellos sacó un cuchillo de su mochila y habría infligido una herida fatal al joven identificado como César. Uno de los atacantes fue arrestado y entregado a la División de Investigación Criminal (Divincri), que se encarga de llevar a cabo las investigaciones de este lamentable suceso.

Pide justicia

Tras la noticia, el padre, pide justicia ante la repentina muerte de su hijo, a quien consideraban tranquilo y estudioso. Además, señaló que su hijo no tenía problemas con nadie y tampoco fue amenazado previamente. “Era un muchacho tranquilo, educado, tenía buenas notas”.

Te puede interesar: Previsión del clima en Piura para antes de salir de casa este 27 de julio

La víctima planeaba estudiar ingeniería civil, pero sus sueños fueron truncados por un escolar. Hasta el momento, la policía no ha mencionado las causas del ataque, pues por ser menores de edad, la Fiscalía está tomando con pinzas este caso.

“Hace unos días fue a ver su libreta y su tutor me dijo que todo estaba bien con él, que es un chico tranquilo y estudioso, no sé qué ha pasado. Mi segundo hijo ya no está y le truncan el sueño de ser un ingeniero civil. Pido justicia y que no haya autoridades corruptas que pasen por alto este crimen”, dijo muy dolido don Ramón.

Padre del escolar asesinado por su compañero pide justicia. | Grau Noticias

Bullying en las escuelas del Perú

El médico psiquiatra Katherine Arias Gutiérrez, especialista en niños del Centro de Salud Mental Comunitaria (CSMC) Kuyanakusun, explicó para el portal Gob.pe que el bullying o acoso escolar es cualquier comportamiento o conducta (físico o verbal) ejercido por un niño, adolescente o un grupo de ellos, en el ámbito escolar, que repercute en otra persona porque hay una intención de hacerle daño.

“Se realiza de manera hostil, con un carácter de uso de poder y eso va direccionando a otra persona, en este caso a un compañero o amigo del colegio de manera repetitiva y se prolonga por un tiempo”, explicó.

La especialista comentó que, el tema de la violencia en el ámbito escolar ha continuado y si bien no ha habido presencialidad en los colegios, aparece el ciberbullying, lo cual es importante conocer porque hay diferentes maneras de ejercer el acoso escolar.

“La población de niños y adolescentes es la más vulnerable, y el bullying repercute en las conductas que los adolescentes y niños van a tener al momento de retornar de forma presencial. Entonces va a haber más riesgos, las cifras puedan aumentar y por ello es necesario tener el concepto claro”, sostuvo Arias Gutiérrez.