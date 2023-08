Entradas de Alianza Lima vs UTC: precios y dónde comprar para duelo por fecha 7 del Torneo Clausura de Liga 1

Alianza Lima se enfrentará a UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Parece que la tormenta está pasando para Alianza Lima después de tener días súper movidos con todo lo que llevó la salida de Guillermo Salas. Los ‘blanquiazules’ lograron empatar en el úlimo minuto a César Vallejo, y ese punto fue celebrado a todo pulmón debido a la necesidad de sumar. Los ‘íntimos’ todavía no se reencuentran con el triunfo: llevan cuatro fechas sin conseguir victorias, pero logró anotar después 270 minutos tras gol de Pablo Sabbag de penal en Trujillo.

El cuadro de Nixon Perea perdió el paso en el Torneo Clausura, pero si quiere recuperarlo deberá salir a ganarle a UTC este sábado a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva. Los ‘grones’ están a cinco puntos de los líderes Sporting Cristal, Universitario y Melgar. Eso sí, llegan como favoritos, ya que no han perdido en Matute en lo que va del año.

Los hinchas ya demostraron que son incondicionales, y la tendencia continuará frente el ‘gavilán del norte’ en casa. Alianza dio a conocer los precios para el choque vital y van desde los S/. 29.90 soles para tribunas populares hasta S/. 179.90 soles en occidente. Los boletos están disponibles a través del portal Joinnus desde el martes 1 de agosto. Arrancó con la venta preferencial para abonados anual y abonados clausura que se encuentran suscritos. Luego seguirá para todos los abonados y terminará con la venta general a partir de las 17:30 horas.

Precio de entradas

Sur: S/. 29.90 soles (AGOTADO)

Norte: S/. 29.90 soles

Conadis (oriente): S/. 39.90 soles

Oriente: S/. 79.90 soles

Occidente (silla): S/. 79.90 soles

Occidente lateral: S/. 139.90 soles

Occidente central: S/. 179.90 soles

Palco: S/. 219.90 soles (AGOTADO)

Precios de entradas para el Alianza Lima vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Bryan Reyna se quedará en Matute

El extremo ‘blanquiazul’ sorprendió a todos cuando se apareció en los entrenamientos de Alianza Lima que se desarrolló en Lurín en la mañana del martes 1 de agosto. Se unió a los trabajos de Nixon Perea y se conoció que seguirá defendiendo la camiseta de los ‘íntimos’ a pesar de tener la propuesta del Gremio de Brasil. La oferta no terminó de seducir los directivos ‘grones’ y optaron por rechazarla porque les pareció que los 1.4 millones de dólares que ofrecían era una baja suma, ya que debían darle un 33% a la Academia Cantolao, que aún mantiene un porcentaje por el pase del jugador.

Y en lo deportivo, el club victoriano no creyó conveniente hacer el traspaso en estos momentos porque entiende que peleará por el tricampeonato. El libro de pases ya se cerró en la Liga 1 y su salida no permitiría reemplazarlo con otro futbolista. Bryan Reyna aceptó la decisión de Alianza a pesar de que no estaba de acuerdo, pues ni bien se enteró de la oferta, quiso tomarla pensando en su crecimiento futbolístico. Tendrá que esperar unos meses más para poder definir su futuro y dar el gran salto al exterior.

Bryan Reyna se quedará en Alianza Lima para afrontar lo que resta del Torneo Clausura a pesar de oferta de Gremio de Brasil.

Baja sensible

La lesión en la rodilla izquierda de Andrés Andrade terminó por pasarle factura: se complicó su dolencia y ahora tendrá que ser intervenido, lo que hará que se pierda lo que resta del Torneo Clausura. Alianza Lima solo manejará las opciones de Jairo Concha y Christian Cueva en esa zona. La renovación de ‘Aladino’ podría darse debido a la baja del ‘Rifle’, el préstamo del ‘10′ termina a fines de agosto.

Alianza Lima vs UTC: últimos enfrentamientos

05/03/2023: UTC 0-1 Alianza Lima

28/08/2022: UTC 1-1 Alianza Lima

10/04/2022: Alianza Lima 1-0 UTC

02/10/2021: Alianza Lima 2-0 UTC

11/09/2020: Alianza Lima 0-2 UTC

14/09/2019: UTC 1-1 Alianza Lima

29/03/2019: Alianza Lima 2-2 UTC