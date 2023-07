Concierto de Ke Personajes fue cancelado en Cusco un día antes de la presentación: ¿habrá reprogramación?

Cusco se queda sin el show de 'Ke personajes' por falta de autorización. Foto: Composición

Perú se ha convertido en un país donde la industria de los conciertos ha sobresalido con creces, y ha logrado atraer artistas de talla mundial, quienes han brindado presentaciones multitudinarias para alegría de sus fanáticos que agotan las entradas apenas estas salen a la venta como ha sucedido con el grupo de cumbia Ke Personajes.

Te puede interesar: Alejandro Soto ‘promocionaba’ llegada de internet Bitel a zonas rurales durante viajes de representación

Naturalmente, la logística para un concierto de esta envergadura requiere una gran cantidad de permisos y licencias. Sin embargo, similar panorama ocurre para cualquier evento. Así, incluso cuando se trata de un concierto con menor cantidad de público, se necesita de forma obligatoria las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades involucradas. Lamentablemente para algunos fanáticos, esto no siempre ocurre.

Concierto de Ke Personajes fue cancelado

Comunicado de la Municipalidad del Cusco. Foto: Facebook

Esta vez, cientos de personas han quedado sin poder asistir a ver la presentación del grupo Ke Personajes, la cual estaba programada para el día 28 de julio. La ciudad de Cusco iba a ser el escenario de este esperado espectáculo, hasta que, de acuerdo a un documento remitido por la Fiscalía de Prevención del Delito fue la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Cusco, se alertó que la presentación no tenía autorización para llevarse a cabo.

Mediante un comunicado, la Municipalidad dio cuenta de esta situación e indicaron que la presentación, que transcurriría en el Estadio Universitario, no cumplía con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa correspondiente de la Oficina de Defensa Civil, lo que habría propiciado la falta de autorización.

Esto fue anunciado un día antes de la presentación, el 27 de julio, desatando más de una crítica por parte de las personas, quienes mostraron su malestar en el Facebook de la Municipalidad del Cusco, ya que esperaban con ansias asistir al concierto de ‘Ke personajes’.

¿Concierto será reprogramado? Esto dijo el vocalista de la banda

Por su parte, el líder de la banda, el vocalista Emanuel Noir, manifestó su sorpresa respecto de la decisión del municipio del Cusco, ya que se enteraron un día antes.

Te puede interesar: Luego de dos días fríos en Lima, como estará el tiempo durante el feriado largo de Fiestas Patrias

Mediante la cuenta de TikTok, @kepersonajesodicial, explicó que, efectivamente, la banda se encontraba en la ciudad imperial para cumplir con la presentación.

Vocalista de 'Ke personajes' sorprendido por la cancelación de su show en Cusco. Video: TikTok @kepersonajesoficial

“Solamente la gente de Cusco sabe que estamos acá, estamos hospedados acá. Nos recibieron en el aeropuerto. La banda vino completa y lamentablemente nos dicen que no vamos a poder tocar”, dijo.

Por otro lado, pese a lo ocurrido y el malestar que ha generado, el cantante aseguró en su video que no se sabe si habrá o no una nueva fecha para el concierto.

Te puede interesar: Caos en Machu Picchu por entradas para entrar a la ciudadela inca

“Creo que se reprograma para el día lunes, no lo sé bien”, precisó, dejando evidencia de que no han recibido mayor información al respecto. “Pero quiero que sepan que la banda está aquí, queriendo tocar y no pudimos. Nos hace sentir un poco mal el viaje para que no valga la pena y ustedes no disfruten del show que vinimos a darle con mucho amor”, puntualizó al finalizar el video.

Pese a esto, se reportó que hubo personas esperando el inicio del concierto a las afueras del estadio Universitario, sin embargo, solo encontraron la presencia de un fuerte contingente policial para evitar eventuales reclamos o disturbios.

¿Quiénes son Ke Personajes?

La banda argentina, Ke Personajes.

Quizá para muchos la banda no les sea familiar, sin embargo, han logrado ganar popularidad al punto que se agendaron tres presentaciones en Perú, una de ellas en Lima, que se llevó a cabo en el Arena 1 de San Miguel y fue todo un éxito agotando las entradas durante su periodo de preventa.

‘Ke personajes’ es una banda de cumbia argentina liderada por el vocalista, Emanuel Morir, acompañado de Sebastián Boffelli en la dirección y percusión, Enzo Martínez en el güiro y Joel Brem en el teclado.

Sus canciones pegajosas, propias del ritmo de la cumbia que destila alegría, han atraído a una legión de fanáticos quienes han logrado que los hits de la banda tengan millones de reproducciones y logren ser referentes para la escena musical.