Ministro de Economía, Alex Contreras: “En términos reales, el salario mínimo vital ha perdido valor”

Quiso ver el Desfile Militar 2023 en primera fila, se levanta de madrugada, pero era 28 de julio: “pensé que era hoy”

Una pareja se levantó a las 4 de la mañana para ser los primeros en la avenida Brasil, pero no se percataron que el Desfile Militar era el 29 de julio y no 28. Entre risas, dieron detalles de la situación que no pasó desapercibida por parte de los cibernautas.