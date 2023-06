Belén Estévez acude a mercado para aprender a filetear pescado y evitar ser eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’. | Instagram.

La segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ ha iniciado con fuerza. A diferencia de los participantes anteriores, ahora, algunos de los concursantes han demostrado tener talento en la cocina, mientras que otros llegaron con nulo conocimiento.

Una de las que menos sabe de cocina es Belén Estévez, quien llegó con mucho optimismo al primer programa; sin embargo, poco a poco se fue dando cuenta que era una labor complicada preparar un plato de comida, al punto de llegar a frustrarse y llorar.

Por la poca experiencia que tiene, la bailarina argentina fue sentencia y luego pasó a noche de eliminación. Debido a este duro proceso, ella tomó la iniciativa de acudir al mercado de Surco para aprender a filetear un pescado, además de limpiar pulpos, cangrejos y langostinos.

A través de sus historias de Instagram, Belén Estévez mostró el proceso que siguió para superarse, como llegar hasta el puesto de vendedor de pescados para pedirle encarecidamente que la enseñe todas sus técnicas.

“El domingo pasado me fui al Mercado de Surco, legué hasta el puesto de Miguel para que me enseñe a filetear pescado y luego Rodolfo me enseñó a deshuesar pollo. Gracias por el apoyo. Vamos con todo que tengo que salir de sentencia en El Gran Chef Famosos”, escribió.

Belén Estévez aprende a filetear pescado.

La determinación de Belén Estévez fue aplaudido por el tiktoker de farándula Ric La Torre, quien destacó la entrega que tiene la argentina en la competencia, pues si es que ella se lo propone, podría convertirse en una de las competidoras más fuerte de este reality de cocina.

“Ojo con Belén Estévez. De verdad es competitiva y siempre lo ha demostrado. No se duerme en sus laureles y se fue a un mercado a que le enseñen cómo filetear pescado para sus siguientes pruebas en ‘El Gran Chef Famosos’. Si se lo propone, podríamos tener una fuerte competidora”, indicó.

Ric La Torre destaca la competitividad de Belén Estévez.

¿Quiénes son los sentenciados en ‘El Gran Chef Famosos‘?

Cuatro participantes de ‘El Gran Chef Famosos’ se encuentran sentenciados y uno de ellos podría ser eliminado este lunes 26 de junio. Los que se encuentran a un paso de abandonar la cocina de este reality son: Mr. Peet, los actores Belén Estevez, Jesús Neyra y el torero español Antonio Pavón.

Pese a sus esfuerzos por salir de sentencia, los concursantes no convencieron el paladar del exigente jurado, quienes tomaron la decisión de mandar a noche de eliminación a cuatro de los concursantes.

Los primeros en pasar a sentencia fueron Pavón, Mr. Peet y Jesús Neyra, ellos tuvieron una pésima noche y lo demostraron con sus caras. Asimismo, el último cupo se encontraba entre Belén Estevez y Mauricio Mesones, pero el cantante finalmente fue salvado.

Ahora, todos estos participantes podrían ser eliminados este lunes 26 de junio. De otro lado, también se abre la posibilidad que regresen, pues como en la primera temporada, los primeros participantes que fueron eliminados, tuvieron la oportunidad de regresar luego de competir en un repechaje, por lo que no estaría perdido en caso uno de ellos se vaya del programa.