Exasesora de Dina Boluarte fue víctima de sospechoso robo: se llevaron laptop, celulares y documentos

Testigo contra la mandataria fue víctima de robo. | Infobae Perú / Camila Calderón

La exasistente personal de Dina Boluarte, Maritza Sánchez, denunció el robo de artículos que podrían ser claves en la investigación contra la hoy presidenta de la República, quien afronta una investigación por “financiamiento prohibido” en campaña.

La exasesora de la hoy jefa de Estado contó que en la madrugada de este jueves 27 de julio, personas desconocidas habrían ingresado al interior de su domicilio, siendo víctima de la sustracción de sus pertenencias y dinero en efectivo.

Entre los artículos robados expuestos en el acta de constatación domiciliaria, al que accedió el periodista Alonso Ramos del programa Al Estilo Juliana, se menciona “una mochila con laptop marca Lenovo, un celular Motorola G22, un celular Samsung G10, dos discos duros marca Toshiba, y el documento nacional de identidad de la agraviada”.

Acta de constatación domiciliaria publicada por equipo del programa televisivo. | Alonso Ramos

“Yo he estado en todas las reuniones donde Dina Boluarte pedía plata”

La docente de profesión generó un terremoto en la vida política de la jefa de Estado, pues sus declaraciones provocaron que el Ministerio Público abra una investigación preliminar por presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas en contra de Dina Boluarte.

“Ahora dicen que mi palabra no vale nada, porque soy una ‘terruca’, pero yo he estado en todas las reuniones donde ella pedía plata (para la campaña). Hay un componente de inmensa hipocresía, de deslealtad con el pueblo y también hay mucho de mentira”, dijo a El Foco la exasistente personal de la vicepresidenta de Pedro Castillo durante la campaña electoral, y quien le llevaba la agenda de reuniones.

Cabe mencionar que la sucesora del candidato presidencial de Perú Libre ha negado lo expresado por Sánchez, quien, junto a Henry Shimabukuro, sostuvo que hubo un aporte de 150 mil soles, provenientes del empresario pesquero Eduvigis Beltrán, que no declaró ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

“Lo que la señora (Maritza Sánchez) dijo en un medio de comunicación, lo único cierto es que Henry Shimabukuro y ella fueron enviados por Pedro Castillo; todo lo demás es falso. No he recibido ni un solo sol de absolutamente nadie”, dijo la mandataria tras participar del lanzamiento de la Semana Santa en Ayacucho.

Dina Boluarte niega haber recibido dinero y asegura no tener 'rabo de paja' | Canal N

Asimismo, negó que haya sido cercana a Sánchez. “Esta señora (Maritza Sánchez) y el señor Shimabukuro, fueron enviados al grupo que me acompañaba en la campaña. Los tuve que retirar porque siempre supe que no eran personas idóneas. Nunca les he tomado en cuenta para ningún espacio laboral”, acotó.

“Sí se reunió con empresario”

Pese a que la mandataria negó haberse reunido con Eduvigis Beltrán el 19 de mayo del 2021, en un local ubicado en el Centro de Lima, el propietario del local lo confirmó al portal El Foco.

“Sí, hubo una reunión con un empresario que vende atún. La reunión fue antes que fuera presidenta, en mi local. Toda su mafia venía del club Apurímac. Usted vaya de incógnito a ese club y va a ver a Víctor Torres, él es su mano derecha. Él se encargaba de negociar con su hermano Nicanor [Boluarte]”, indicó el dueño del recinto, Carlos Bustíos.

Asimismo, Sánchez presentó una captura de pantalla de WhatsApp, confirmando la reunión para las 10 de la mañana al empresario mencionado.

Captura de pantalla confirmando presunta reunión entre empresario y Dina Boluarte. | El Foco

“Beltrán viene muy temprano por la mañana a la oficina de Wilson y ahí estaba Dina, estaba Marcela [Saldarriaga] y yo tomando notas (…) Él comienza a hablarnos de Qali Warma. Que lo que quería hacer era un programa muy potente de seguridad alimentaria para los chicos en los colegios. Incluso había visto unos nuevos productos que podían ofrecerse”, contó Sánchez.

Cabe mencionar que la cita también fue anotada en la agenda que reportaba el registro de reuniones de la presidenta Dina Boluarte. “Edubijes [sic] Beltrán Salinas / 38 años comercial / Huacaybamba – Huánuco – 10 caseríos / Medio de comunicación / estrategia: Igualdad para todos / Necesitamos descentralizar / Industrias en las regiones x empresas privadas / Costo 5 años / Apoyo al sector pesquero / No, pollo enlatado. Atún de pollo / Anchoveta azul o negro / Florida Compas Primor / Fábrica de Banchero / Bellini / Pescadores / Zoom 8pm. Dina y Sr. Edu”, se lee.