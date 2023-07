Alicia Retto reveló que le encantan las jornadas de Fiestas Patrias: “Son fechas donde se puede demostrar todo lo aprendido”

Alicia Retto. Instagram

Hoy se celebra el aniversario de la independencia donde el Perú vive una fiesta patriótica, y las calles se llenan de rojo y blanco. El 28 de julio los medios de comunicación y los conductores de televisión, como Alicia Retto, están atentos para cubrir la Misa Te Deum y luego llega el mensaje a la Nación del presidente de la República, este año lo hará Dina Boluarte por primera vez.

Al día siguiente, el 29 de julio, la familia peruana no se pierde la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. Allí marchan diferentes destacamentos de la Marina de Guerra, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú por la emblemática avenida Brasil.

Pero en estas fechas importantes, son los hombres y mujeres de prensa, las personas claves para llevar la noticia, contando los pormenores de la fiesta patriótica. La periodista Alicia Retto tiene más de 20 años de trayectoria en el periodismo y vivió su primero cobertura especial por Fiestas Patrias cuando trabajaba como reportera en TV Perú.

“Fue en 2006; en esa época se llamaba TV Perú Noticias. Me tocó Palacio de Gobierno cuando era reportera y cubrí el ingreso del presidente Alan García. Estuve muy nerviosa porque casi le digo presidente Toledo a Alan García en la transmisión en vivo”, manifestó.

“Era parte de la experiencia, sobre todo por los nervios. Porque era la primera vez que lo conocía. Mis jefes entendieron que era por el momento y no me sancionaron; nunca me voy a olvidar”, comentó.

“Las Fiestas Patrias es la oportunidad para lucirnos”

Desde 2018, Alicia Retto asume la conducción de los noticieros y lo hizo de su excasa televisora, ATV Noticias. Allí tuvo varios compañeros que la apoyaron en llevar la noticia a los televidentes de la manera más veraz y clara.

Para ella, la cobertura de Fiestas Patrias es el momento perfecto para que un periodista demuestre toda su preparación y que pueda llevar el contenido más completo al televidente.

“A mí me encanta cubrir Fiestas Patrias. Siento que es una fecha especial, que más trabajo tenemos, pero podemos lucir todo lo que tenemos. Para mí, es la cobertura más importante porque puedes demostrar todo lo que has aprendido en un año. Todo lo que te has preparado. Todo lo que sabes y también donde te puedes lucir toda tu experiencia”, expresó.

Alicia Retto cuenta sus Fiestas Patrias. Instagram

Es su fiesta favorita del año

Alicia Retto reveló que la Gran Parada Militar es el momento donde los diferentes destacamentos de las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional del Perú (PNP) hacen una pequeña exhibición de lo que presentarán en el Desfile Civico Militar por la avenida Brasil de Jesús María.

“Siempre me toca cubrir 28 julio en la Plaza de Armas. Y el 29 en la Gran Parada Militar, o sea, la previa al desfile, que es lo que me encanta. Toda lo de la parada; desde la Brigada Canina, que es la más vistosa, que van con sus aros de fuego, los vehículos militares, los trajes hasta los anfibios”, dijo.

“Todo eso lo he hecho durante años, es como mi especialidad de Fiestas Patrias. Me quedo con la Parada Militar. Me encanta. Me he vestido de anfibio, he entrado a tanques, he jugado con los perros al momento de hacer esas demostraciones, entre otros”, reveló.

Sostuvo que, para mantener fresca toda esa basta información en su cabeza, se prepara días antes y revisa algunos datitos nuevos para explicarlo al aire a todos sus televidentes.

“Soy un poco chancona; siempre me preparó algunos días antes. O sea, busco información, datos, cifras y lo tengo anotado en la libreta o en el celular. También apelo al conocimiento, a la experiencia que tengo cubriendo un grupo de eventos”, indicó.

Alicia Retto. Instagram

“Mi familia ya se acostumbró a mi trabajo”

La periodista comentó que cuando conoció a su esposo, que se dedica al área empresarial, se tuvo que acostumbrar a sus jornadas de madrugadas. Y cuando la familia creció, no se hace problemas y se acopla a las reuniones familiares que hacen en casa.

“De alguna manera mi esposo ya se acostumbró. Y en las Fiestas Patrias, terminó mi trabajo y llego para algún almuerzo que haya, pero a veces, ni siquiera llego al almuerzo; a menudo llego mucho más tarde”, contó.

Anécdotas que vivió en la cobertura de Fiestas Patrias

Alicia Retto relató que una vez en una jornada tuvo un inconveniente con un vestido que no le permitió trasladarse con comodidad. “Una vez, fui con un saco vestido y al subirme a esos vehículos de militares, como tanques, cuatrimotos, y estaba con el vestido. Era un poco difícil estar ahí, en esas maniobras, y un poco cuidando que se vea de más. Nunca más fui con falda”, sostuvo.

Otra anécdota fue en 2022: compartió conducción con Fernando Díaz en ATV Matinal. La comunicadora recordó cuando un reportero que estaba enlazado con ellos sufrió un accidente en plena trasmisión en vivo, pero felizmente no fue nada grave y no resultó lastimado.

“Estábamos en el estudio, escuchando el informe del reportero y uno de los vehículos de la policía choca con la cámara y el reportero se cae. Se vio todo eso en vivo. Felizmente solo había sido un choque con el cable y al equipo no le había pasado nada. Y el compañero no se lastimó”, relató.

Fernando Díaz y Alicia Retto en el set de 'ATV Noticias: Edición Matinal'. (Instagram)

También recordó que en una oportunidad se quedó dormida un 29 de julio y se alistó lo más rápido que pudo: llegó media hora después de su hora de salir en vivo en el programa.

“Cuando abrí mis ojos ya eran las 5 y debía estar al aire a esa hora. Mi esposo sintió que había saltado como un rayo; me cambié al toque. Menos mal, siempre dejo todo listo un día anterior. Mi esposo tuvo que manejar a una velocidad alturada para que llegue a tiempo, mientras que yo me maquillaba en el camino. El auto solo pudo entrar hasta cierto punto porque algunas calles estaban cerradas, así que comencé a correr. Un grupo de policías que me conocía me dejó pasar hasta mi punto de transmisión, que era justo frente al estrado principal”, manifestó.

Alicia Retto reveló que su compañero favorito que le permitía sentirse segura y tener un buen soporte fue un reportero con quien compartió cámara en ATV Noticias.

“Igor Malca es un reportero de ATV, con el que siempre estuve el 29 de julio. Es un capo, es mi compañero de coberturas y he tenido varios años trabajando con él. Y sí, siempre nos salió muy bien. Cuando estaba en la conducción y el reporteaba, ya sabíamos el mecanismo que habíamos trabajado”, dijo

Sus hijos no se pierden sus trasmisiones especiales

A pesar de que sus gemelitos tienen cuatro años, no se pierden ver a su mamá trabajando en la televisión y a pesar de su corta edad, van entendiendo poco a poco que el trabajo que ha escogido su madre.

“Mis hijos todavía son pequeñitos, pero desde que han nacido saben que este es mi trabajo. Y que hay días en los que definitivamente debo laborar . Lo bueno es que prenden el televisor y ahí me ven y saben que estoy trabajando y no hay problema”, contó.

Y para conservar el amor por la patria, días antes del 28 y 29 de julio, comparte un tiempo con sus hijos para armar pequeñas bandera que adornar la casa y se sienta el cariño por el Perú. “Como son chiquitos todavía, no me reclaman. Y espero que se acostumbren porque esto es mi chamba”, enfatizó.

Alicia Retto en Latina Noticias. Sus gemelitos no se pierden ninguna de sus trasmisiones en Fiestas Patrias. instagram.

Su primer año en Latina Noticias

Este 2023, es su primer año en Latina Televisión. Alicia Retto expresó que será una cobertura especial y contó que se encuentra muy emocionada en formar parte de un equipo líder que usará muchas herramientas tecnológicas para hacer un trasmisión más dinámica para el público. El 28 de julio estará en la Plaza de Armas y el 29 de julio en los exteriores del canal, donde formará parte de una jornada a base de tecnología y la tradición.

“Estoy muy emocionada porque Latina se caracteriza por hacer sus coberturas especiales. Esperamos ser los ganadores de la transmisión. Porque, de verdad, que se viene muy interesante. O sea, solo con decirte que gracias a la inteligencia artificial, hemos hecho que los héroes no solo hagan la invitación a la cobertura, sino que también van a participar de la transmisión”, explicó.