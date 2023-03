Alicia Retto reapareció en Latina Noticias y explicó por qué se ausentó durante varios días. | Instagram

Esta mañana, Alicia Retto reapareció en Latina Noticias luego de haberse ausentado durante varios días. La periodista decidió utilizar su cuenta de Instagram para aclarar los motivos de su ausencia, pues muchos de sus seguidores pensaban que había sido despedida de manera intempestiva.

De acuerdo a la mujer de prensa, la razón por la que no apareció frente a cámaras durante un breve periodo de tiempo fue porque se encontraba de viaje con su esposo. Ella explicó que su salida del país se encontraba programado desde el año pasado, por lo que no podía cambiar la fecha.

“Estoy devuelta en Latina Noticias, muchas gracias por sus mensajes y preocupación. No me han vetado, no me han botado, solo que tomé unos días porque tenía un viaje programado desde el año pasado con mi esposo y no podíamos cancelar. Ese fue el motivo por el que me ausenté”, comentó.

Asimismo, el motivo por el que no pudo responder antes los rumores sobre su posible salida de Latina se debió a que tuvo un problema con el internet de su celular, por lo que muchos también notaron su ausencia en las redes sociales.

“Tuve un problema con el celular y no estuve siempre conectada, pero bueno, aquí ya estoy. Sé que mi ausencia en estos días ha generado muchos comentarios, mucha preocupación, pero quiero contarles que no pasa nada, solo un adelanto de mis vacaciones”, añadió.

Alicia Retto también se animó a darle un consejo a sus seguidores, indicando que deben de recordar que siempre deben de hacerse un tiempo para todo, por lo que en esta ocasión quería compartir unos días de relajo al lado de su pareja.

Alicia Retto y el motivo de la ausencia en el noticiero de Latina TV

“Como siempre les digo, tenemos que darnos tiempo para todo, para ser madre, para uno mismo, para sentirse bien y también para compartir con la pareja. Bueno, este viaje lo tenía programado con mi esposo desde año pasado, antes que se me cruce en la cabeza estar aquí en Latina”, indicó.

Finalmente, la periodista señaló que nunca imaginó que su ausencia en el noticiero de Latina iba a generar tanta preocupación entre sus fans, por lo que aclaró que ya se encuentra de vuelta y ha regresado totalmente renovada.

“Ese es el motivo, no hay nada detrás, no hay ningún tipo de complicación, al contrario, ese fue el motivo, eso fue todo. No pensé que eso iba a generar tanta preocupación, pero se los agradezco. Ya regresé y vengo recargada”, sentenció.