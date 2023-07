Las curiosas anécdotas de Federico Salazar por Fiestas Patrias: “He sufrido por el clima, me ponía terno de alpaca”

Federico Salazar hará cobertura especial este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias. Lo acompañará Verónica Linares en la jornada.

Con la llegada de las Fiestas Patrias, los periodistas se preparan para una extenuante jornada laboral, que inicia desde el 28 de julio hasta el 29 de julio, fecha en la que se realiza la Gran Parada y Desfile Militar. El conductor de América Noticias: Primera Edición, Federico Salazar, habló con Infobae Perú sobre sus mejores recuerdos de estas fechas. También sobre sus planes para este feriado largo.

“Yo me inicié en un medio escrito (en La Prensa) y no hacía cobertura, tampoco estaba el tema de Fiestas Patrias. Estuve en medios escritos como 15 años y luego pasé a la radio y televisión. Allí recién empecé a hacer transmisiones por el 28 y 29 de julio; eso fue hace como 30 años”, expresó el presentador de América TV.

Por Fiestas Patrias, periodistas de América TV y Canal N suelen transmitir desde la Plaza de Armas, ubicado en el Centro Histórico de Lima.

Aunque Federico Salazar no recuerda con exactitud sus primeras comisiones, tiene en claro que disfrutó el tiempo en los que estuvo lejos de los estudios de televisión. Fue allí donde sintió de cerca el cariño de la gente, de aquellos que lo ven diariamente en TV al lado de Verónica Linares, su compañera de conducción desde hace más de una década.

“Fue emocionante estar en la calle porque normalmente estoy en el set. Es bueno recibir el saludo del público porque para llegar al sitio de transmisión tenía que cruzar por lugares donde había bastante gente”, complementó.

De izquierda a derecha: Federico Salazar, Mávila Huertas y Verónica Linares. En el 2015, los tres se encargaron de la cobertura especial por 28 y 29 de julio.

Sus anécdotas por Fiestras Patrias

En una de las tantas jornadas por Fiestas Patrias, Federico Salazar no olvida la vez que, junto a Mávila Huertas, llegaron a la avenida Brasil para cubrir la Gran Parada Militar. Sin embargo, los soldados no fueron los protagonistas de la tarde, sino el experimentado periodista, quien fue llenado de abrazos por parte del público que lo reconoció. La Policía tuvo que intervenir para que pudiera regresar a los estudios.

“Esas cosas solían pasar. Tuvieron que rescatarnos porque la cosa se podía descontrolar. Pero recuerdo esa anécdota con cariño, me gustó el acercamiento de la gente. En el tema de Fiestas Patrias, todo es diferente. No siento que la cobertura sea más pesada, me saca un poco de mi zona de confort”, resaltó.

Federico Salazar tuvo que ser resguardado por miembros de la PNP durante su jornada por Fiestas Patrias.

Por otro lado, el conductor de América Noticias afirmó que la indumentaria que usa las veces que tiene que hacer un enlace en vivo por 28 de julio es muy distinta a la que usa diariamente, especialmente cuando se trata de la ropa interior.

“Siempre hay un apoyo tremendo de la producción. Las únicas veces que he sufrido ha sido por el clima porque había unos inviernos terribles. Me tenía que poner calzoncillos largos (risas) y me buscaba un terno de alpaca para mantenerme abrigado. Lo bueno es que ahora el clima está cambiando”, añadió.

Cobertura de Fiestas Patrias: 28 y 29 de julio, conductores y reporteros de América TV informarán todas las incidencias. América TV.

¿Cómo será la cobertura de Fiestas Patrias este 2023?

Según Federico Salazar, este 2023 la cobertura por Fiestas Patrias la pasará en compañía de Verónica Linares. Aunque resulte curioso para muchos, pues la periodista ha sido su compañera por largo tiempo, pocas veces coincidían los 28 y 29 de julio.

“Este año será distinto. Haré la transmisión desde el set con Verónica, algo que no era normal porque a Verónica la mandaban a hacer otro tipo de cobertura. Como ella maneja las redes, le encargaban eso. Esta vez, me toca con ella; nos conocemos tanto. Entraremos a las cinco de la mañana. Eso también es diferente porque, normalmente, empezábamos siete. Ahora será más temprano, y también nos iremos más temprano”, explicó.

La figura de América TV agregó: “Hay muchísima gente que no puede acceder al desfile y ahora desde sus casas pueden seguirlo paso a paso. Las cámaras están en todos lados. También hacemos notas complementarias más íntimas. Llama la atención el tema de los perritos o el público detrás de las tribunas. Nos podemos dar con algún personaje pintoresco. Los medios por estas fechas son decisivos, son fechas muy nacionalistas”.

Verónica Linares y Federico Salazar son grandes amigos desde hace más de 20 años. Juntos conducen 'América Noticias: Primera Edición'.

De otro lado, Salazar aseguró que más que emocionado por cubrir la Gran Parada Militar o el Mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte, se encuentra expectante a lo que se pueda desencadenar tras el discurso de la mandataria.

“Me preocupa lo que pueda pasar. El Perú siempre vive en crisis política y este gobierno no las tiene todas consigo. Vamos a ver si la gente se limita al espectáculo del desfile o si aprovechará esto para hacer una crítica cuando pase la presidente. Tengo expectativa de curiosidad, pero también de inquietud. No sé cuál será la reacción del público”, acotó.

Federico Salazar y cómo pasar el feriado largo

El hombre de prensa es consciente que, mientras los peruanos disfrutan los feriados por el 28 y 29 de julio, su trabajo en América Noticias: Primera Edición le impide pasar sus horas libres en compañía de su esposa Katia Condos y demás miembros de su familia.

“Ya están acostumbrados porque son muchos años. Normalmente, lo que pasaba era que los 29 de julio se reunían en casa para almorzar. Yo llegaba cuando ya estaba todo listo, ya habían llegado nuestros amigos. Pero almorzábamos todos juntos y comentábamos la jornada”, contó.

Este año, su familia entera viajará el sábado 29 de julio al sur para disfrutar de las playas. “Yo termino la transmisión y con las mismas me enrumbo el sur. Allí me encontraré con ellos, está un poco lejos, pero el clima es favorable. Espero poder almorzar con mi familia el sábado. Regresaré el domingo porque tengo que trabajar”, finalizó.