César Linares, presidente de EsSalud, respondió si repondrá a Iván Pereyra, separado por presuntos actos de corrupción

El sucesor de Rosa Gutiérrez, al frente de la presidencia ejecutiva del seguro social de salud (EsSalud), se pronunció sobre el escándalo de supuestas presiones por parte del Poder Ejecutivo para que se restituya a Iván Pereyra Villanueva, exgerente general. En diálogo con RPP, Cesar Linares respondió si el funcionario en mención retornará a la entidad.

Como se recuerda, la exministra de Salud denunció que su salida se originó al no revocar la remoción de Pereyra, solicitud realizada por el Jefe de Gabinete de Presidencia y el Secretario General de Palacio de Gobierno, la misma jefa de Estado.

“Estoy un día en el cargo. No tengo la dicha de conocer a la doctora saliente, tampoco al señor Pereyra. Pero obviamente si la doctora tiene las pruebas respectivas, nosotros haremos el seguimiento correspondiente […]. Mi currículum llegó a manos del ministro de Trabajo. Él es quien me convoca y me plantea la posibilidad de asumir este cargo. Entiendo que a través de una terna que también se presentó”, declaró Linares.

“No he recibido ninguna información de ningún medio, de ninguna persona para su reposición. Además, yo garantizo que no va a ser repuesto. Esto, por los antecedentes que tiene y por los encargos o sugerencias que obviamente personas cuestionadas no pueden ser recibidas en la institución. Pero mientras yo esté en la Presidencia Ejecutiva les garantizo que no va a poder volver”, acotó.

De acuerdo a las fuertes declaraciones dadas por Gutiérrez, el segundo día de su designación dio cuenta de un concurso de seguridad y vigilancia que se postergó por 40 veces para que llegue a fase de desabastecimiento, la compra de 99 ambulancias por 60 millones de soles orientada a una sola firma, y un préstamo de 30 millones de soles desembolsado sin aprobación del consejo directivo de EsSalud.

“Lo convoqué para que me dé cuenta de esos hallazgos y me dijo: ‘usted se va a ir antes que yo me vaya’. Como una persona amenazante termina de perder mi confianza”, señaló la exministra en diálogo con Cuarto Poder.

En ese sentido, la exfuncionaria fue citada por la Fiscalía para que brinde mayor detalle de su denuncia pública, hecha de forma virtual y televisiva, por encubrimiento a favor de Pereyra.

Respuesta de Iván Pereyra ante las acusaciones

En diálogo con Canal N, el exfuncionario calificó de “irresponsable” que Gutiérrez lo haya intentado vincular con hechos que pasaron en otras gestiones, y asegurpó que “hay mucha imaginación en la señora”.

“El primer día que ella ingresó a EsSalud, solicité una reunión a través de su secretaria hasta en tres ocasiones, pero ella no me concedió ni una sola. La señora secretaria es testigo de que me acerqué hasta en tres ocasiones. El segundo día, a las 9 de la mañana, se me comunicó la conclusión de mi cargo mediante resolución. La señora [Rosa Gutiérrez] nunca aceptó despachar conmigo ningún tema”, señaló.

“Es más, cuando dejé de ser gerente general el día viernes a las 9 de la mañana, la señora por fin se dignó a llamarme 10 horas después, casi tarde por la noche (...) En esta conversación, sí se trató el tema que ahora está divulgando como descubrimiento, que no lo es (porque son actos del 2021 y 2022), sobre las contrataciones de vigilancia y este convenio que manifiesta”, acotó.

Frente a ello, anunció que demandará a la expresidenta ejecutiva de EsSalud por desprestigiar su imagen sin pruebas. “Como abogado de profesión que soy, no puedo permitir que las personas mancillen imagen de terceros, únicamente por una pataleta de que la concluyeron del cargo. Voy a ejercer las sanciones legales mediante una denuncia por difamación”, anunció.