Mauricio Mulder habría destituido a secretaria general del APRA para evadir investigación por apropiación ilícita

Grave acusación. La secretaria general institucional del Partido Aprista denuncia que Mauricio Mulder, influyó para sacarla de su cargo, a fin de no responder sobre los 600 mil dólares obtenidos tras la venta del local partidario del diario La Tribuna.

Todo inició cuando en marzo de este 2023, María Isabel Grado Navarro, militante de Miraflores, envió un documento al presidente del Partido Aprista, César Trelles; al presidente de la Comisión Política, Mauricio Mulder; y a la secretaria general institucional, Belén García, para que rindan cuentas sobre la venta del local mencionado.

En respuesta, Belén García inició las investigaciones, pero en junio de este año fue informada de que, durante una reunión convocada por la comisión presidida por Mulder, la habrían destituido de su cargo para reemplazarla por Benigno Chirinos Sotelo, actual secretario general político.

“Esto habría sido por un acuerdo de la Comisión Política que preside el compañero Mauricio Mulder el 27 de junio, en la cual supuestamente se nos habría separado de nuestros cargos a cuatro dirigentes. A Enrique Melgar, secretario nacional de organización, a mi persona, al presidente de la Comisión de Ética y al compañero José Pimentel, miembro de la comisión política”, denunció la afectada a La República.

García detalló que pese a que autoridades como César Trelles y Mauricio Mulder estarían intentando sacarla del cargo, ella continúa cumpliendo con sus funciones.

“A la fecha a mi persona no se me ha comunicado en lo que refiere el 27 de junio cuya comisión política agresiva por el compañero Mauricio Mulder me habría separado, lo cual yo rechazo tajantemente porque es un hecho anti estatutario. No hay motivo, razón, ni siquiera se había notificado un proceso disciplinario ni nada parecido para yo poder ejercer mi derecho de defensa; en todo caso, tengo entendido que los demás compañeros de los que te he mencionado tampoco”, añadió.

En tanto, Mulder negó la acusación de Belén García y dijo que ella “está mintiendo” tras haber sido relevada de su cargo.

“Yo he estado reunido varias veces con Belén y hemos tratado este tipo de temas. Si le ha dicho que nos ha convocado, está mintiendo; bueno, igual le comento que también me presentó documentos. Ella acaba de ser subrogada del cargo y seguramente en su defensa que estaba buscando este tipo de temas para justificar por qué fue sacada del cargo. Yo no he tenido nada que ver en eso”, manifestó.

El destino del dinero

Pese a los pedidos de explicación y la denuncia, hasta hoy nadie en el Apra responde sobre la propiedad vendida en 2016. Belén García dijo que informó a Mauricio Mulder y este prometió notificar a Germán Luna, pero hasta el momento no se tiene constancia de ninguna acción al respecto.

Por su parte, Mauricio Mulder negó que La Tribuna esté relacionada con el partido aprista y dijo que fue un diario que existió hasta 1968, cuando él era menor de edad. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido porque la venta se realizó en el 2016 a un empresario privado.

“La Tribuna es un periódico que duró hasta el año 68 y después se hizo una liquidación, en ningún momento se vendió nada. (…) Ese tema de La Tribuna no tiene nada que ver con el partido aprista, es un tema de una empresa que se liquidó del año 68, cuando yo tenía 12 años”, señaló a La República.