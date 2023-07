Hija de Tongo hace insólita petición musical a Jaime Bayly: “Ya lo sabes, cuento contigo”

Cint Gutiérrez, hijo de Tongo, hace particular pedido al periodista Jaime Bayly, amigo de su fallecido padre. Latina Noticias / Latina TV

Este domingo 23 de julio, Cint Gutiérrez y Jaime Bayly se encontraron en la Feria Intencionalidad del Libro 2023, donde el escritor está presentando su más reciente obra ‘Los Genios’. El recordado ‘Francotirador’ reconoció de inmediato a la hija menor del fallecido Tongo, quien fue uno de sus amigos más cercanos.

“Ha sido todo un reto encontrarme con Jaime Bayly, un viejo amigo de mi padre. Nos acercamos para pedirle una foto y él estuvo sonriente. Yo dije: ¿Qué?”, expresó la cantante en conversación con Latina Noticias, luego de ver al periodista en persona.

La engreída de Tongo resaltó que “fue bonito ver (a Jaime) y él afirmó que era un gran amigo de mi padre. Yo estaba muy emocionada. Me dio palabras de aliento muy bonitas que, de repente, un padre le puede decir a su hija. Me conmovió mucho, son palabras de una persona que ha sido muy significativa para mi padre”.

Jaime Bayly y Cint Gutiérrez, hija de Tongo, se vieron las caras en la FIL 2023. Instagram/@cint_gutierrez

Emotiva dedicatoria

La hija de Tongo mostró a las cámaras las palabras que le dedicó Jaime Bayly en el libro ‘Los Genios’. En la primera página de la obra, se lee: “Para Cint Gutiérrez, con todo mi cariño. Siempre, Bayly”.

“Me vio y me saludó como si me conociera de siempre. Agarró el libro y de frente me escribió esto. Me quedé impresionada porque sabía mi nombre. Él me dijo que me conocía. Para mí, fue demasiado emotivo encontrarme con él. Parecía imposible acercarme con él porque había un mar de gente. Él también se emocionó mucho, me habló como si fuera una amiga de años”, sostuvo.

Jaime Bayly dedicó tiernas palabras a la hija de Tongo. Latina TV

Hija de Tongo y su pedido especial a Bayly

La hija de Tongo aprovechó las cámaras de Latina Noticias para pedirle a Jaime Bayly que participe en su próximo video musical de ‘La Pituca’ en versión quechua.

“Definitivamente, ahora que su hija (de Tongo) está siguiendo el legado musical, yo creo que él podría encajar perfectamente en uno de mis videoclips. Me gustaría que Jaime Bayly fuese parte de este proyecto. Jaime, Jaime, para mi video. ¡Pero que Jai, pero que Jai, Jai! Ya lo sabes, cuento contigo para mi próximo videoclip en quechua”, detalló la joven cantante.

Cabe resaltar que ‘La Pituca’ en versión chica pop se estrenó en julio de 2023, y fue protagonizado por Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori. Próximamente saldrá una versión en quechua.

Cint Gutiérrez pidió que Jaime Bayly aparezca en uno de sus videos musicales.

Hija de Tongo inmortalizó el momento

Luego de conocer a Jaime Bayly, la hija del fallecido ‘Le Tongué' compartió imágenes de su emotivo encuentro con el periodista peruano. Asimismo, escribió unas tiernas palabras para describir esta experiencia:

“Se logró hasta las lágrimas. Parecía imposible poder acercarme a saludar a un viejo amigo de mi padre, al socio de conspiraciones humorísticas de mi padre. Había demasiada gente y yo definitivamente no tenía nada planeado ni que decirle solo una joven más que asistía a la FIL. Jaime al verme inmediatamente sabia quién era lo cual me sorprendió, no dudó en decirme cosas bonitas como esas que le dice un padre a su hija, en ese momento solo comencé a llorar y ya no pude decir mucho. Gracias Jaime ahora siento que gané un nuevo amigo y mi padre desde el cielo debe estar más que feliz con este encuentro y sé que esta historia continuará”, escribió en sus redes sociales.

En una segunda publicación, Cint Gutiérrez dejó en claro que desea la participación del periodista en su videoclip. “Aunque no se lo dije porque sé que hablaré con él, lo quiero para mi videoclip. Ese es mi objetivo”, aseguró.