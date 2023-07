Alcalde de San Juan de Lurigancho pide declarar en emergencia el distrito por ola de delincuencia, violencia y sicariato

El burgomaestre refirió que ya ha acudido al gobierno central para solicitar más apoyo policial, pues con los efectivos con los que cuenta el distrito no pueden cuidar ni un cuarto de la población de San Juan de Lurigancho.

El distrito limeño de San Juan de Lurigancho pasa por uno de sus peores momentos. La delincuencia y la ola de violencia viene perjudicando gravemente a sus vecinos, quienes a diarios presencian crueles asesinatos a causa del sicariato y bruscos asaltos que muchas veces terminan con la vida de las víctimas. Ante esta lamentable situación, su alcalde Jesús Maldonado Amao ha pedido declarar en emergencia el distrito, pero mencionó que en más de una ocasión el Ejecutivo ha rechazado esta posibilidad.

Hace algunos días atrás, una mujer perdió la vida en una de las calles de SJL en manos de un delincuente que la asesinó para robarle su cartera. El lamentable hecho se registró a las seis de la tarde. Ella tenía apenas 31 años de edad.

El nivel de delincuencia ha llegado al punto de vulnerar espacios como el cementerio. Recientemente la Policía Nacional de Perú (PNP) intervino a un grupo de personas que se asaltaban el camposanto de Santa María. “En el día asaltaban a los familiares que vienen a visitar y, durante la noche se dedican al consumo de drogas tóxicas”, informó el jefe de la División de Emergencia de la región policial Lima, el coronel PNP Manuel Vidarte.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad en la urbanización Horizonte, en San Juan de Lurigancho, muestran el angustiante momento en que Sofía fue cruelmente atacada mientras regresaba a su hogar al término de su jornada laboral. Foto: Composición

Uno de los casos más conmovedores que se registró en las últimas semanas fue el secuestro del dueño de una cevichería, quien se negó a pagar cupo a los extersionadores. Los delincuentes le pedían S/ 1 millón para liberarlo. Gracias a un operativo policial, el hombre fue liberado.

Así como los sucesos referidos, el distrito de SJL acumula una serie de denuncias de violentos hechos perpetrados por delincuentes que han logrado sembrar miedo y desesperanza en los más de 1 millón de habitantes. Pese al alto número de vecinos que habitan San Juan de Lurigancho, el burgomaestre reveló ante Latina Noticias que solo cuentan con 1500 efectivos policiales.

“Hemos solicitado al Ministerio del Interior y a la presidenta Dina Boluarte, para que pueda declarar en emergencia San Juan de Lurigancho en materia de inseguridad ciudadana. Necesitamos de manera urgente que podamos dismunir los riesgos de robo con las fuerzas armadas. Ya no hay más efectivos policiales en la comisaría, todos lo que ya habían, ya salieron. Es muy poco el número de efectivos policiales que tiene SJL”, dijo.

Una nueva víctima del sicariato dejó teñida de sangre una calle del distrito de San Juan de Lurigancho.

El burgomaestre enfatizó que no planea enfrentar a los serenazgos del distrito con los delincuentes que están armados y suelen tener respuestas violentas, por lo que consideró que se debe de contar con apoyo de las fuerzas armadas porque se han unido grupos criminales nacionales y extranjeros, lo cual incrementa el nivel de complejidad para combatir esta problemática.

Jesús Maldonado Amao confesó que esta situación ha sido trasladada hacia las autoridades del Ejecutivo y en más de una ocasión se ha reunido con personal del gobierno central, pero al mencionar esta problemática confesó que siempre le responden que no es posible que el distrito tenga más policías.

“San Juan de Lurigancho es un distrito con 1 millón 200 mil vecinos, con extranjeros estoy seguro que llegamos al millón y medio, pero tenemos solo 1500 policías que trabajan en dos turnos, es decir, es insuficiente. Restémosle el personal administrivo y los que se encuentran de franco, no tenemos lo suficiente para proteger ni un cuarto del distrito. Y pedirle más policías al ministro del Interior es saber su respuesta, me va a decir que no hay”, declaró a Latina Noticias.

“Voy como tres veces yendo a Palacio de Gobierno en esta gestión con la presidenta Dina Boluarte, he asistido como dos veces cuando se encontraba el presidente Pedro Castillo, y la verdad siempre toman nota, siempre nos van a reunir, siempre van a poner atención para trabajar más adelante, pero no tenemos una respuesta concreta”, finalizó.