Mario Hart incomodó a Maricarmen Marín con destinado comentario y así reaccionó Korina Rivadeneira

Mario Hart incomodó a Maricarmen Marín con desatinado comentario. Maria Pía Copello exigió que el corredor de autos pida disculpas. Mande Quien Mande / América TV

Korina Rivadeneira fue consultada por el bochornoso momento que pasó Mario Hart en ‘Mande Quien Mande’, donde su pareja cumple el rol de co-conductor. El pasado martes 18 de julio, el corredor de autos incomodó a Maricarmen Marín al afirmar que “desde chiquita tenía un chanchazo”.

En su defensa, el exintegrante de ‘Combate’ afirmó que no estaba hablando en doble sentido, sino que estaba elogiando a Maricarmen Marín por haber ahorrado más de 15 mil soles a los 17 años. Sin embargo, Mario Hart empezó a reírse en complicidad de Carlos Vílchez, la popular ‘Carlota’.

María Pía Copello no toleró más la situación e intervino: “Acá se arregla como nos han pedido que se arreglen las cosas al mediodía. Pídele disculpas o te retiras. ¿No había malicia en tu comentario? Por favor”, comentó la presentadora de ‘Mande Quien Mande’, indignada.

Maricarmen Marín se presentó en el set de 'Mande Quien Mande', el pasado 18 de julio. América TV

La cantante de cumbia agradeció a María Pía Copello por poner en “orden” a Mario Hart, ya que ella también sintió que su comentario estuvo fuera de lugar. No obstante, el exchico reality siguió alegando que su intención jamás fue ofender a la invitada. “No sean malpensadas”, aseguró.

La reacción de Korina Rivadeneira

Durante el avant premiere de la película “Barbie”, las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ abordaron a Korina Rivadeneira para preguntarle sobre su romance con Mario Hart. “Es un capo, muy inteligente y no creo que cometa errores”, mencionó en un inicio sobre el pasado de su pareja.

Cuando la reportera le consultó sobre el comentario que el piloto de autos le hizo a Maricarmen Marín en ‘Mande Quien Mande’, el cual se hizo viral en redes sociales, Korina Rivadeneira prefirió no opinar al respecto.

“Lo que pasa es que me estás hablando cosas de las que no estoy enterada. Cuando me enteré, de repente puedo responderte sobre eso”, fue lo único que dijo antes de retirarse.

Korina Rivadeneira, actriz y modelo venezolana, habló sobre el peculiar momento que pasó Mario Hart en 'Mande Quien Mande'. Magaly TV La Firme / ATV

Magaly Medina no creyó en sus palabras. “Se hace la que no sabe, no ve. No te creo que no veas a tu marido todos los días haciendo el ridículo. Los ojos se le salieron, si sacaran fuego la reportera ya estaría quemada. Ella quería disimular y ser amable, pero no. Las brujas sabemos que cuando comemos con los ojos a alguien, lo hacemos”, acotó la ‘Urraca’ en su programa de espectáculos, este jueves 20 de julio.

Magaly Medina cuestiona la conducción de Mario Hart

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ no está conforme con el desempeño de Mario Hart en ‘Mande Quien Mande’. Como se recuerda, el exchico reality fue elegido como co-conductor, luego que la producción retirara de su puesto a Diego Rivera, quien fue conocido como el ‘chico de las redes’.

“Él nunca ha traspasado la pantalla. Mario Hart no es, digamos, alguien al que tú puedes amar; de repente es entretenido cuando canta, pero no es una persona que tenga un gran despliegue de simpatía y de encanto cuando está enfrente de una cámara”, indicó la periodista.

Magaly Medina opina sobre la co-conducción de Mario Hart junto a María Pía. Magaly TV La Firme/ ATV

Asimismo, Magaly Medina resaltó que el excompetidor de ‘Combate’ suele hablar en doble sentido, lo que pondría en problemas a María Pía Copello. “Dice cada ‘pachotada’ como cuando, por ejemplo, estuvo ahí en el programa Maricarmen Marín y dijo una grosería que la conductora no sabía cómo reaccionar por la vergüenza ajena”, aseveró.

“La vez pasada también la vimos igualmente de avergonzada a María Pía por otro hecho que pasó en su programa. Ahora esta vez no supo cómo callar a Mario Hart”, añadió la ‘Urraca’ sobre el episodio protagonizado por el boxeador Jonathan Maicelo y su actual pareja Samantha Batallanos en el set de televisión.