Luis Advíncula tuvo furiosa reacción con rival, chocaron cabezas y se ‘pecharon’ en Boca Juniors vs Barracas

Boca Juniors enfrentó a Barracas Central por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2023

Este jueves 20 de julio, Boca Juniors se enfrentó a Barracas Central por la Copa Argentina 2023 y en el conjunto ‘azul y oro’ fue titular el carrilero derecho Luis Advíncula. Precisamente, el habitual integrante de la selección peruana tuvo un altercado con un rival que acabó con ambos protagonistas siendo amonestados.

El cuadro ‘xeneize’ se midió con el ‘guapo’ en el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero por los dieciseisavos de final de la competición organizada por AFA. Pese a que los comandados por el estratega Jorge Almirón mantenían ventaja en el marcador por 2-1, no daban ninguna pelota por perdida y en ese ímpetu de disputar cada acción tuvo lugar la discusión entre ‘Lucho’ y el lateral izquierdo Rodrigo Insúa.

La trifulca comenzó en un saque de banda realizado por el defensor Marcelo ‘Chelo’ Weigandt que buscaba el control del esférico del delantero Luis Vázquez. El ariete consiguió impactar la redonda pese a la marca de dos rivales y esta quedó suelta, pero cerca de la posición de Advíncula Castrillón e Insúa.

El natal de Chincha intentó hacerse con la redonda y por ello impactó con su hombro el brazo de su oponente. No consiguió desestabilizarlo y el rubio le devolvió el golpe. El incaico se tomó el estómago, acusando un posible golpe en dicha zona. No obstante, se repuso raudamente y de manera colérica fue a recriminarle a Insúa lo sucedido.

Ambos chocaron cabezas y se ‘pecharon’, por lo que sus compañeros y el árbitro tuvieron que intervenir para evitar que la situación pase a mayores. Finalmente, el réferi Leandro Rey Hilfer decidió zanjar el tema mostrando una tarjeta amarilla para cada uno. Ya con los ánimos más calmados, una de las cámaras de la transmisión enfocó a Advíncula e Insúa dialogando de forma amistosa.

Dos errores de Luis Advíncula originaron gol de Barracas

Cuando el Boca Juniors vs Barracas Central parecía que culminaba sin goles en su primera etapa, los ‘bosteros’ consiguieron adelantarse en el marcador con un golazo del volante Christian Medina a los 45+1 minutos y raudamente estiraron su ventaja con la diana del ariete Miguel Merentiel a los 48′.

No fue hasta los 64 minutos que Barracas consiguió descontar y Luis Advíncula tuvo responsabilidad en el tanto encajado por Sergio ‘Chiquito’ Romero. El ex Sporting Cristal se dispuso a efectuar un saque lateral en su propio campo y su compañero no pudo parar de manera óptima la pelota y esta acabó nuevamente fuera del campo después de chocar en un contrincante.

