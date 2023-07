Geiner Alvarado pagó deuda con soborno entregado por la empresaria Sada Goray

Chats revelan que Geiner Alvarado pagó deuda con soborno entregado por Sada Goray.

Nuevos detalles complican más la situación legal del encarcelado exministro de Vivienda, Geiner Alvarado. Ahora se ha conocido que se benefició de los sobornos que la detenida empresaria Sada Goray entregaba al gobierno del expresidente Pedro Castillo.

Chats de la aplicación WhatsApp, que el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder tiene en su poder, mencionan que Alvarado aprovechó parte del dinero entregado por la dueña de Marka Group para saldar una deuda que tenía cuando era funcionario público en Amazonas.

En rigor, toda la operación fue hecha y confesada por Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores de la cartera de Vivienda, ante la Fiscalía. Él anotó que gestionó el pago de 70 mil soles al empresario Henry García Guevara el 21 de octubre del 2021. Lo hizo afuera del ministerio.

“Del dinero que me entregó Sada Goray Chong, le pagué a un empresario en la ciudad de Lima el 21 de octubre del 2021, en los exteriores del Ministerio de Vivienda, una deuda de S/70.000 que le tenía el entonces ministro Geiner Alvarado López, cuando él trabajaba en Chachapoyas. Ese acto está plasmado en una transacción extrajudicial”, refirió Marrufo cuando fue citado al Ministerio Público.

El empresario confirmó lo dicho por Marrufo. Además, recordó que invirtió 100 mil soles en una empresa que el exministro Alvarado iba a montar en el 2017, pero al final nunca se dio. Es así que el exfuncionario contactó a García cuatro años después para terminar con la deuda.

“Acordamos hacer una transacción extrajudicial [...] acordando reunirnos en el parque Kennedy; [pero] finalmente nos encontramos en las inmediaciones del Ministerio de Vivienda, encontrándome a bordo del taxi en el que me había trasladado. [...] En un sobre, me hizo entrega de 17.000 dólaresen billetes de 100 dólares, que al tipo de cambio en ese momento eran como 68.000 sol es. Al reclamar le por lo faltan te, me insultó, así que optamos por retirarnos”, manifestó.

Nombró a sus allegados

De esta forma se siguen acumulando más elementos que certifican que el exministro Alvarado también obedecía y se beneficiaba de la conexión que existía con Sada Goray.

Hace dos días, Infobae Perú dio a conocer que Durich Francisco Whittembury Talledo, exsecretario general de la cartera de Vivienda, mencionó ante la Fiscalía el 16 de junio pasado que el extitular de Vivienda le ordenó tramitar las designaciones de Pedro Arroyo, Roger Gavidia y Gonzalo Arrieta como futuros directores del Fondo Mivivienda. Ellos eran los recomendados de la dueña de Marka Group.

Declaración que agrava la situación del exministro Geiner Alvarado.

“En el caso de los miembros de los directores del fondo mi vivienda, el exministro Geiner Alvarado López es quien me indica la disposición de tramitar dichas designaciones, el jefe de gabinete de asesores Salatiel Marrufo Alcántara es el que me hace entrega de los curriculum para realizar el trámite ante FONAFE, precisando que la solicitud de propuesta de dichos curriculum ante FONAFE fue firmada por el exministro Geiner Alvarado López”, se lee en el testimonio.

En efecto, Alvarado formalizó su propuesta de designación de directores para el Fondo Mivivienda el 9 de septiembre del 2021. Primero lo hizo con Arroyo el citado día, mientras que con Gavidia y Arrieta lo concretó el 10 de septiembre.

Hay que señalar Salatiel Marrufo relató que el exministro de Vivienda se comprometió a cumplir con lo solicitado por Sada Goray. Él acordó con la empresaria en la casa del periodista Mauricio Fernandini que Pilar Tijero le iba a entregar las hojas de vida de Arroyo, Gavidia y Arrieta. Todo esto a cambio de cuatro millones de dólares en efectivo.