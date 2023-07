Geiner Alvarado ordenó nombrar a los recomendados por Sada Goray en el Fondo Mivivienda

Geiner Alvarado cumple 36 meses de prisión preventiva.

Un nuevo detalle complicaría la situación legal del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, quien cumple 36 meses de prisión preventiva en el penal Castro Castro. Y es que uno de los excolaboradores más cercanos al expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado, accedió a los requerimientos de la empresaria Sada Goray.

Según la declaración de Durich Francisco Whittembury Talledo, exsecretario general de la cartera de Vivienda, ante la Fiscalía el 16 de junio pasado, Alvarado le ordenó tramitar las designaciones de Pedro Arroyo, Roger Gavidia y Gonzalo Arrieta como futuros directores del Fondo Mivivienda. Ellos eran los recomendados de la dueña de Marka Group.

“En el caso de los miembros de los directores del fondo mi vivienda, el exministro Geiner Alvarado López es quien me indica la disposición de tramitar dichas designaciones, el jefe de gabinete de asesores Salatiel Marrufo Alcántara es el que me hace entrega de los curriculum para realizar el trámite ante FONAFE, precisando que la solicitud de propuesta de dichos curriculum ante FONAFE fue firmada por el exministro Geiner Alvarado López”, se lee en el testimonio del exfuncionario al que Infobae Perú accedió.

En efecto, Alvarado formalizó su propuesta de designación de directores para el Fondo Mivivienda el 9 de septiembre del 2021. Primero lo hizo con Arroyo el citado día, mientras que con Gavidia y Arrieta lo concretó el 10 de septiembre.

Declaración que agrava la situación del exministro Geiner Alvarado.

Hay que señalar Salatiel Marrufo relató que el exministro de Vivienda se comprometió a cumplir con lo solicitado por Sada Goray. Él acordó con la empresaria en la casa del periodista Mauricio Fernandini que Pilar Tijero le iba a entregar las hojas de vida de Arroyo, Gavidia y Arrieta. Todo esto a cambio de cuatro millones de dólares en efectivo.

“Le pedí a Sada Goray que me envíe los curriculum vitae de las personas que debían ser designadas como presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda y directores del Fondo Mi Vivienda y Sada Goray me dijo que por intermedio de Pilar Tijero me enviarían los curriculum de las personas, luego me retiré de la casa de Mauricio Fernandini y me fui al ministerio de vivienda y se lo comenté al ministro Geiner Alvarado quien me dijo que, él en su condición de ministro de vivienda haría las gestiones para cambiar al presidente del directorio y otros dos directores a través de FONAFE, como propuesta del ministerio de vivienda, y eso se materializó con las designaciones de Pedro Arroyo Marquina como presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda Roger Gavidia Johansson y Gonzalo Arrieta Jovic, como directores del Fondo Mi Vivienda”, indicó Marrufo el 14 de febrero pasado.

Foto comprometedora

El lunes pasado salió a la luz una fotografía que la Fiscalía de la Nación habría obtenido de Geiner Alvarado dentro de lo que aparentemente sería la casa del periodista Mauricio Fernandini.

Como es público, los actos de corrupción comenzaron a partir de un contacto entre Mauricio Fernandini y Alvarado por WhastApp en el 2021. En esa ocasión, el exconductor de televisión buscaba acercarse al flamante funcionario para darle información sobre el Fondo Mivivienda. Todo esto era por encargo de Pilar Tijero. Y lo consiguieron.

Declaración de Salatiel Marrufo que detalla que exministro Geiner Alvarado se comprometió a cumplir con lo solicitado por Sada Goray.

Hasta ahí se sabía que Fernandini después habló con Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores de Alvarado, sobre lo que pasaba en el programa ligado al sector Vivienda. No había registro de más nexos entre Fernandini y Alvarado hasta que apareció la foto que supondría un vínculo más estrecho.

Actualmente, Alvarado se encuentra en la cárcel. A él se podrían sumar Sada Goray y Fernandini, cuyas suertes resolverá el juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, este jueves 20 por la tarde. Ambos afrontan un pedido de 36 meses de prisión preventiva por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada.