Alianza Lima vs Universitario: Bruno Pérez, el árbitro que dirigirá su primer clásico, con más de cuatro amarillas por partido

Los ánimos se calientan en todo clásico y las polémicas son inevitables. El próximo Alianza Lima vs Universitario, que se llevará a cabo el sábado 22 de julio por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023, no será la excepción. El tercer protagonista del partido será el árbitro Bruno Pérez, encargado de impartir justicia en el estadio Alejandro Villanueva.

En la previa del clásico, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) designó a Pérez como juez principal del encuentro. Y las miradas están puestas sobre él, puesto que cualquier error puede costarle reproche de parte de cualquier hinchada ante una decisión polémica.

Esta será la primera vez que Bruno Pérez dirija un clásico del fútbol peruano. En sus registros como árbitro principal, no aparece ningún duelo entre ‘blanquiazules’ y ‘cremas’. Esto no quiere decir que no ha tenido a cargo partidos importantes. Se encargó de dirigir la segunda semifinal del año 2022 entre Melgar y Sporting Cristal, así como también la segunda final del mismo año entre Alianza Lima y el club arequipeño. De todas formas, será la primera experiencia en un clásico, un cotejo trascendental en el desenlace de la Liga 1.

Alianza Lima anució que el estadio Alejandro Villanueva tendrá internet | Alianza Lima

En el ojo de la tormenta

El trabajo de Bruno Pérez será un tema de conversación antes, durante y después del clásico. El árbitro en cuestión ha tenido tantos momentos buenos como malos. Muchas veces se alejó de la polémica, otras veces no tanto.

Aunque su primer partido en primera división lo dirigió en el 2018, recién desde el 2022 adquirió la categoría FIFA. De acuerdo a la data del portal Transfermarkt, Pérez ha dirigido un total de 149 juegos, en los que mostró 651 tarjetas amarillas, lo que significa más de cuatro amonestaciones por partido. También registra 30 rojas directas y 73 penaltis cobrados.

Bruno Pérez expulsó a Cristian Benavente en Alianza Lima vs Sport Boys. (GOLPERU)

En lo que va de la presente temporada, Pérez dirigió 12 partidos del campeonato local, otorgando un total de 63 tarjetas amarillas, que se resumen en aproximadamente cinco amonestaciones por encuentro dirigido. Es un árbitro con el que es difícil tratar en los reclamos.

Bruno Pérez ha dirigido diferentes partidos de Alianza Lima y Universitario por separado. El último duelo que dirigió de la ‘U’ fue contra Sport Huancayo (visita) en junio, que se consumó en derrota para los cremas (1-0). En tanto, el último choque que dirigió a los ‘blanquiazules’ fue en el mismo mes contra Atlético Grau (local), donde los ‘íntimos’ se impusieron por dos goles de diferencia (2-0).

Asimismo, es importante señalar que Bruno Pérez ha tenido polémicas que, de alguna forma, perjudicaron a ambos equipos en cuestión. Fue firme cuando tuvo que expulsar una vez al mediocampista Cristian Benavente el pasado julio del 2022 en el choque Alianza Lima vs Sport Boys, así como tampoco cuando lo hizo contra Rodrigo Ureña el 2023 en el duelo Universitario vs Carlos A. Mannucci.

Bruno Pérez expulsó a Rodrigo Ureña en Universitario vs Carlos Mannucci por Liga 1. (GOLPERU)

Ahora, su nuevo reto es el clásico del fútbol peruano y aspira a alejarse de las polémicas o situaciones ajenas al deporte. El uso del VAR será una herramienta que contribuya con su trabajo. Michael Orué y Diego Jaimes serán los asistentes de Pérez, mientras que Alejandro Villanueva será el cuarto árbitro del partido. Michael Espinoza y Jonny Bossio, por su parte, serán los encargados del videoarbitraje, y Víctor Hugo Carrillo será el asesor.