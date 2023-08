Feriados 2023 en Perú: ¿cuántos quedan este año y qué días caen?

Perú tiene la mayor cantidad de feriados en Latinoamérica y el segundo a nivel mundial, con un total de 16 días de descanso en su calendario.

Los feriados son los días más esperados del año por miles de peruanos que anhelan tener un momento de descanso de las actividades diarias, que pueden llegar a ser agotadoras. Muchos planifican hacer viajes de turismo, visitar a familiares en otras provincias del país o simplemente desean dormir unas horas más.

Te puede interesar: Feriado 15 de agosto por el aniversario de Arequipa: ¿quiénes pueden acceder a este día libre?

Descubre a continuación cuántos días de descanso podrán disfrutar los peruanos antes de que termine el 2023:

¿Cuántos feriados quedan en 2023 y cuáles son?

Domingo 23 de Julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP)

Viernes 28 Julio: Fiestas Patrias

Sábado 29 Julio: Fiestas Patrias

Domingo 06 de Agosto: Batalla de Junín

Miércoles 30 Agosto: Santa Rosa de Lima

Domingo 08 Octubre: Combate de Angamos

Miércoles 01 Noviembre: Día de Todos los Santos

Viernes 08 Diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Sábado 09 Diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 25 Diciembre: Navidad

¿Cuáles son los nuevos feriados?

En el año 2023, el Congreso de la República instauró dos nuevos feriados en el calendario nacional: el 7 de junio y el 23 de julio

En lo que va del año, el Congreso de la República ha instaurado dos nuevos feriados en el calendario nacional, para alegría de miles de peruanos que podrán gozar de estos días de descanso pagados.

Te puede interesar: Feriados 2023 en Perú: cuáles son los días no laborables y fines de semana largos

Uno de ellos es el 7 de junio, donde se conmemora la batalla de Arica y el Día de la Bandera. Sin embargo, este nuevo descanso se hará efectivo a partir de 2024 ya que su oficialización se hizo días después de la fecha festiva. Diferente es el caso del 23 de julio, Día de la Fuerza Aérea del Perú, en conmemoración del sacrificio del capitán de la Fuerza Aérea, José Abelardo Quiñones Gonzales, durante el conflicto con el Ecuador en 1941; el cual ya tiene vigencia y tendrá lugar este domingo 23.

El Congreso de la República declaró nuevo feriado nacional el día 23 de julio,Día de la Fuerza Aérea del Perú. Video: TV Perú

Perú, uno de los países con más feriados

Recientemente se dio a conocer que el Perú es el primer país con mayor cantidad de feriados en Latinoamérica y el segundo a nivel mundial. Nuestro calendario tiene la cantidad de 16 días de descanso, además, los trabajadores pueden gozar de 30 días de vacaciones, según el Régimen General del Trabajo.

Esta cifra aumenta cuando se habla de los días no laborables, aplicables principalmente al sector público.

Por supuesto, el segundo lugar en el que nos ubicamos es superado por un país que tiene 53 días libres. Hablamos de nada más y nada menos que Irán, cuyos días de descanso están marcados principalmente por festividades religiosas y vacaciones laborales.

Te puede interesar: Ministra de la Mujer avaló junta médica que negó aborto terapéutico a ‘Mila’: “No es que lo hayan hecho sesgado”

Los siguientes países en la lista son la isla de San Marino que, al igual que nosotros, cuenta con 46 días de descanso pagados. En la cuarta posición está Yemen con 45 días, Andorra con 44, Bhrutah con 44, Bahrain con 44, Togo con 43, Níger con 43 días, Madagascar con 43 y Mónaco con 42 días.

¿Feriado o día no laborable?

Conoce las diferencias entre los días no laborables y los feriados oficiales del calendario peruano.

La gran cantidad de días de descanso, tanto en el calendario, como los que decreta el Gobierno, han generado confusión en la ciudadanía en más de una ocasión. Por ello, es importante conocer la diferencia que existe entre los feriados y los días no laborables.

En el caso de los feriados, son días de descanso remunerados que, de no ser aplicados, pueden ser retribuidos con otro día de descanso o con el pago correspondiente a la labor realizada ese día.

En tanto, los días no laborables son fechas establecidas por el Gobierno. Para estos casos, el día no trabajado debe ser compensado. En el caso del sector privado, los empleadores tiene la opción de decidir si acatarán o no el descanso en las empresas que dirigen, mientras que los trabajadores del sector público sí están obligados a descansar en estas fechas.

El MTPE busca regular los feriados

“Hay que recordar que también está pendiente elaborar el código del trabajo y el tema de lo feriados podría ser parte de este”, dijo Valera.

Según Fernando Varela, ministro de Trabajo, están elaborando un proyecto de ley para regular los feriados y renovar el Decreto Legislativo 713. Aseguró que el esquema actual de 46 días de descanso vuelve al país menos productivo.