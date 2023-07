Susana Baca critica a Boluarte y al Congreso: “La democracia que tantas lágrimas nos costó está siendo asesinada”

Exministra de Cultura se pronuncia ante la crisis política y social | Instagram

La exministra de Cultura, Susana Baca, aseguró que la institucionalidad en Perú “está siendo asesinada y exterminada por un remedo de democracia”, por lo que arremetió contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República, a quienes considera principales responsables de la crisis.

En relación a Boluarte, Baca de la Colina consideró que la mandataria “miente con cinismo” y aseveró que su figura personifica “el oprobio, lo indigno, la tiranía”.

“La presidenta miente con cinismo, tiene el impudor de salir y mostrarse en público como una persona idónea que encarna la majestad de nuestro país. Sin embargo, representa el oprobio, lo indigno, la tiranía. Ella, también no olvidar a Merino, cargarán con los muertos que ocasionaron. No habrá ni olvido ni perdón, no en el lugar y el corazón de las mujeres y hombres justos que somos millones de compatriotas”, expresó la cantautora en un video difundido en sus redes sociales.

Respecto al Parlamento, la intérprete dijo que “mirar hoy el Perú duele” y, continúa, “duele ver la pobreza moral de los políticos, de congresistas y de algunos militares retirados que juraron por una bandera y una Constitución”.

“En vez de legislar por el desarrollo de nuestro país, con sus actos y decisiones de cada día lo empeoran. Hoy, todos ellos con sus decretos y codicias, lo traicionan. Ya no creen en este Perú como un país de todos. El Perú es solamente el de sus intereses. Están detrás de ellos representantes de grupos políticos y algunas instituciones que fueron creadas por todos nosotros que está siendo utilizada por gente sin valor. Nos conducen a un país fácil de la ignorancia y sin identidad”, señaló.

“Y por más decir, nos quieren quitar el derecho a la indignación y a la protesta convirtiendo nuestro Perú en una dictadura paria. El Perú está 10 o 100 veces mejor representados por sus artistas que por sus políticos en el contexto nacional e internacional”, añadió Susana Baca.

Por ello, Baca concluyó que “la democracia que tantas lágrimas nos costó, tanto sacrificio, está siendo asesinada y exterminada por un remedo de democracia de oscuros y serviles intereses”. Sin embargo, manifestó que “la oscuridad pasará, Nuestra patria, nuestras Fiestas Patrias florecerán. Siempre serán la esperanza de ser mejores.

Susana Baca critica recortes para escuelas de artes

En su pronunciamiento, la exministra Susana Baca dedica unas oraciones para reprochar el alarmante recorte presupuestal que sufrirían escuelas nacionales de formación artística en 2024.

“Acaban de hacer en una componenda política sin nombre y con sus escuderos atrofiados mentales retacear mezquinamente el presupuesto de las instituciones que dan servicios de cultura a los peruanos. Aniquilar las escuelas emblemáticas del arte —como si estos magros presupuestos vayan a desbancar la economía nacional— es simplemente el miedo que tienen algunos de estos sombríos seres a la cultura. Le tienen miedo porque la gente con cultura, piensa. Ese es realmente su miedo”, alegó.