Cynthia Macedo, exbailarina de Agua Bella y su desgarrador testimonio tras huir a Canadá y dejar a sus hijos en Perú

Exbailarina de Agua Bella hace desgarrador testimonio tras huir a Canadá y dejar a sus hijos en Perú. Magaly Tv La Firme

En la edición del 17 de julio, Cynthia Macedo, exbailarina de Agua Bella, brindó su terrible testimonio para las cámaras de Magaly TV La Firme tras confesar que se encuentra en calidad de refugiada en Canadá, luego que su negocio en San Martín de Porres lo tuviera que cerrar por la ola delincuencial que se vive en nuestro país.

Con lágrimas en los ojos, la popular ‘Licuadora humana’ afirma que tuvo que dejar a sus hijos con sus padres para abrirse paso en el país extranjero y una vez que esté establecida promete que se llevará a sus hijos. Según la exbailarina, tuvo que cerrar su negocio debido a la extorsión por cobro de cupos por presuntos miembros del ‘Tren de Aragua’.

Cinthia sintió demasiado terror cuando los delincuentes la amenazaron con atentar contra la vida de sus hijos y hacer explotar su negocio si no cedía el dinero que pedían. Incluso, la ex Agua Bella tuvo que vender sus pertenencias lo más rápido posible, pues le dejaron una bomba como aviso.

Cinthia Macedo confiesa su drama que la hizo huir a Canadá y dejar a sus hijos en Perú. Magaly TV La Fime/ ATV

“Me llamaron para decirme que eran del sindicato del ‘Tren de Aragua’ y los ignoré porque no sabía quiénes eran. Me volvieron a llamar y me dijeron que mi vida y la de mis hijos estaban en peligro. En mi restaurante pusieron una granada”, dijo Cinthia entre lágrimas en la entrevista mediante videollamada.

Ante ello, Magaly Medina cuestionó a Macedo por dejar a sus hijos en Perú y le consultó porque no había hecho las denuncias pertinentes a las autoridades para que la defiendan en su debido momento. Según Cinthia Macedo, viajó por recomendación de sus hijos al ver el gran nivel de estrés que emanaba y sobre las denuncias la exbailarina dijo que sí lo hizo, pero que no la escucharon.

“En la Dinincri no me aceptaron ninguna constancia o un precedente de lo que me estaba pasando, a pesar de que yo tenía el número telefónico de las llamadas. Me dijeron que, como no tenía un nombre exacto y yo estaba físicamente bien, no me pasaba nada. Si no estás masacrada, no te toman interés”, agregó.

Cinthia Macedo tuvo que huir a Canadá y dejar a sus hijos en Perú. Ahora, estás en calidad de refugiada. Magaly TV La Fime/ ATV

Cynthia Macedo afirma que, al verse desprotegida de las autoridades, se vio obligada a tomar la radical decisión de irse del país sin sus hijos para pedir refugio en Canadá, ahora dice que no piensa volver al Perú, pues teme por su vida. “Nunca me dieron la seguridad, tuve que separarme de mis hijos, no sé cuándo estaré con ellos. No sé cuándo terminará esta pesadilla”, reveló la exbailarina a Magaly entre lágrimas.

“Definitivamente, el estar separada de mis hijos y separarlos a ellos como hermanos, están en diferentes sitios, los cambié de colegio... La angustia que tengo de que algo les pase. Fue mi hijo quien me dijo que me vaya (...). Cerré mi restaurante, vendí todo lo que pude, esto me pasó un 28 de febrero, el 29 ya estaba en Lima. Compré el pasaje y yo ya estoy aquí en Canadá”, aseveró.

Cinthia Macedo fue víctima de presunto abuso sexual

Eso no quedó ahí, pues Cinthia Macedo revela que tras cerrar su negocio, el 28 de febrero decidió viajar a Pucallpa sin imaginar que sería víctima de otra desgracia.

Según la exbailarina confiesa que al abordar una mototaxi en horas de la noche, el conductor la llevó a un descampado para hacerle tocamientos indebidos, y terminó perdiendo el conocimiento tras forcejear con él para defenderse. “No sé si me violó. No denuncié por vergüenza”, contó.