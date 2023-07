Jorge Montoya pidió al Gobierno que evite la Tercera Toma de Lima: “Los emprendedores quieren trabajar”

Aseguró que la Tercera toma de Lima no es un acto de protesta legítima, sino un acto de llamado a la violencia en la capital. | Andina

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, recomendó al Ejecutivo impedir la realización de la movilización denominada Tercera Toma de Lima, que se realizará este miércoles 19 de julio. Para lograr dicho objetivo aconsejó detener a los cabecillas, quienes estarían promoviendo la marcha.

“(El Gobierno debe) evitar que suceda, debe tomar medidas preventivas para detener a los dirigentes, a los cabecillas de esta Toma de Lima y detenerlos, porque va a poner en riesgo la vida de muchos ciudadanos. Los emprendedores quieren trabajar, no quieren paralizarse. Y esto genera un grave problema a la economía del país”, expresó el parlamentario en RPP.

Aseguró que la mencionada movilización no es un acto de protesta legítima, sino un acto de llamado a la violencia en la capital. “No es una marcha legal”, precisó. Además, sostuvo que el Congreso de la República sí escucha las demandas sociales expresadas a través de movilizaciones. Y que gracias a ese trabajo se ha logrado una reducción de brechas sociales muy grandes.

“Pareciera ser que la democracia tiene vocación suicida. Cuando uno toma las medidas preventivas para evitar un acto que pueda generar problemas tremendos en la capital de la República, paralizar el comercio, atacar a las personas, romper las calles. ¿Y van a ponerse a ver si no se le debe pedir identificación a una persona? Entonces perdimos la guerra antes de empezarla”, aseveró.

El ministro del Interior, Vicente Romero, comentó las medidas de prevención de la PNP por la Tercera Toma de Lima. Video: RPP

Quintanilla de acuerdo con la manifestación

Mientras que el excongresista, Alberto Quintanilla, sostuvo que la mencionada movilización de los ciudadanos hacia Lima podría ser una oportunidad para que la presidenta de la República, Dina Boluarte corrija sus errores.

“Yo creo que va a ser un legítimo despliegue de fuerzas de la población para manifestar su desacuerdo con este Gobierno. Si va a tener o no la misma contundencia, creo que la población se está adecuando a una situación que se va a resolver en el mediano plazo; en el corto va a ser menor. La presidenta debería aprovechar la coyuntura para corregir sus errores. El Gobierno debería cambiar la actitud ante la población y atender las demandas. Las demandas son legítimas. Las demandas son, en el fondo, la lucha por la igualdad en el país”, expresó.

Lamentó que las investigaciones sobre las muertes en las movilizaciones de diciembre del año pasado y enero de este año aún no llegue a señalar responsables para que sean sancionados de forma ejemplar. “Lo que ha habido es una política de negar al otro, terruquearlo, de decir que sus demandas no son viables, no son justas”, indicó.

El exmiembro del GEIN, José Luis Gil, consideró que hay bastantes infiltrados de remanentes de Sendero Luminoso en la Tercera Toma de Lima. Video: Infobae Perú

Tercera toma de Lima: 15 mil llegarán a la capital

Estamos a pocos días de que se desarrolle la marcha denominada la tercera Toma de Lima y el procurador público adjunto del Ministerio del Interior (Mininter), Luis Alberto Casaverde, anunció que se estima la llegada de máximo 15 mil personas a la capital con motivo de esta marcha.

“En el menor de los casos, unas 2,000 a 2,500 personas podrían trasladarse (a Lima) y en el peor de los casos, estamos hablando de cerca de 12 mil a 15 mil”, aseguró a Canal N, remarcando que el volumen de personas que vendrán requiere intervención por parte de todos los actores involucrados.

Precisó que estas cifras responden a la información que se ha recabado de regiones como Apurímac, Lambayeque, Ayacucho, Madre de Dios, Puno, entre otras; donde se han registrado movilizaciones, por lo cual se ha solicitado a la Fiscalía establecer acciones preventivas. Al ser consultado sobre la naturaleza de la protesta, precisó que esta es “variada”, pero existen muchos intereses personales.

“Hay mucho interés particular, personal, en resaltar, en tener una suerte de caudillismo, pero también hay gente que se acopla (a la marcha) porque entiende que su reclamo es justo, que corresponde. Finalmente, es el derecho a manifestarse que tienen las personas”, agregó.