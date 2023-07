TC rechaza demanda de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón contra frase de Rafael López Aliaga donde pide sus “muertes”

El Tribunal Constitucional, en última y definitiva instancia, rechazó la demanda de habeas corpus que se presentó a favor del expresidente Pedro Castillo y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, contra el ahora alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, a raíz de una declaración en la que exigió la “muerte” de los primeros.

Te puede interesar: Municipalidad de Lima toma medidas ante nuevas protestas: toda actividad sin autorización será multada con S/ 4.950

Así lo dispuso la Sala Segunda del TC, integrada por los magistrados Gustavo Gutiérrez Ticse, Francisco Morales Saravia y Helder Domínguez Haro al declarar improcedente el recurso promovido por el abogado Moisés Alfredo Verástegui Campos, quien requería se ordene a López Aliaga “abstenerse de atentar contra la vida e integridad personal” de Castillo y Cerrón, toda vez que “han sido amenazados de muerte públicamente”.

Para el colegiado, los hechos denunciados por el letrado “no merecen un pronunciamiento de fondo” debido a que no se ha presentado un medio que pruebe que la amenaza alertada sea “cierta y de inminente realización”. “Menos aún se advierte de autos hecho concreto alguno que haya derivado en una afectación negativa y concreta a los derechos invocados en demanda”, agrega.

Te puede interesar: “Porky, no moches mi sueldo”: trabajadores de la Municipalidad de Lima exigen al alcalde el pago de sus salarios

El abogado Verástegui incluso dijo en su escrito que el líder de Renovación Popular habría conformado una supuesta organización criminal para atentar contra la integridad de Castillo y Cerrón. No obstante, los magistrados también desestiman este argumento.

“Tales alegatos, así como lo dicho por el demandado en el mitin que se habría llevado a cabo el 8 de mayo de 2021, no constituyen la constatación irrefutable de una amenaza cierta e inminente de los derechos a la vida e integridad personal, menos aún del derecho a no ser objeto de desaparición forzada cuyo contenido constitucionalmente protegido no guarda relación con el caso de autos”, se lee en la resolución.

Rechazan demanda a favor de Cerrón y Castillo.

¿Qué dijo Rafael López Aliaga de Vladimir Cerrón y Pedro Castillo?

“Viva el Perú, viva la democracia, muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo. No puede pasar eso acá”, manifestó López Aliaga en una de las denominadas “Marchas por la paz”, días antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Te puede interesar: Rafael López Aliaga admite conocer a ‘Jota Maelo’, pero que no sabía que era parte de La Resistencia

Ante las críticas, López Aliaga intentó justificar su frase y afirmó que se trataba de “muerte política”. Luego, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) le llamó la atención al excandidato de Renovación Popular y solicitó que se emitieran las disculpas respectivas.

“La instigación a la muerte, sin aclarar simultáneamente si se trata de una muerte real o política, durante los discursos públicos no solo socavan las bases de la democracia sino además generan un ambiente de intolerancia e incitación al odio y a eventuales acciones de violencia en la población”, resolvió el tribunal integrado en ese entonces por Delia Revoredo Marsano, Gastón Soto Vallenas, Tarcila Rivera Zea, Susana Baca y Carmen McEvoy.

Llaman la atención de Rafael López Aliaga.

Cerrón se pronuncia

Tras conocerse que el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda, la Quinta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima archivó la denuncia penal contra Rafael López Aliaga.

“Rafael López Aliaga amenaza de muerte públicamente y le archivan su denuncia. La justicia y su sello de clase”, protestó el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en su cuenta en Twitter.