Bruno Vega y Alexandra Méndez: Los rumores de un supuesto vínculo amoroso

Bruno Vega y Alexandra Méndez: Los indicios de una posible relación sentimental ente el empresario y ‘La Chama’.

¿Nuevo romance a la vista? En los últimos días, comenzaron las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre Bruno Vega y la modelo Alexandra Méndez, conocida como ‘La Chama’. El tiktoker ‘Ric La Torre’ reveló algunos detalles que darían por confirmado el inicio de un vínculo sentimental entre ambos personajes.

Como se recuerda, el empresario ganó popularidad en la farándula peruana por el escándalo de infidelidad con la reconocida influencer Carolina Braedt, alias ‘Fashaddicti’. La expareja de esposos estuvo envuelta en gran polémica y ataques en redes sociales, por lo que acapararon las portadas de los medios de comunicación por varios días. Desde entonces, lo que sucede con cada uno es tema de interés.

Carolina Braedt y Bruno Vega. Instagram.

“La Chama y el ex Morsi, ¿un nuevo romance o solamente amigos mágicos? Hablamos con la modelo y ¿la que calla otorga?”, escribió el creador de contenido como descripción a su video donde explica el supuesto romance entre Bruno Vega y Alexandra Méndez.

A través de su cuenta oficial de TikTok, ‘Ric La Torre’ comenzó revelando que varios de sus seguidores le mandaban mensajes. “Me decían: ‘Ric, el fin de semana ‘La Chama’ ha estado en unas historias de Macarena Vélez y se veía al Morsi (Bruno Vega)”. Si bien, en ese momento no le tomó importancia, las coincidencias en sus publicaciones avivaron los rumores.

El tiktoker recopiló algunas de las fotografías que ambos compartieron en sus plataformas digitales y que darían indicios a su vínculo amoroso. La primera pista sería la visita de Alexandra Méndez a Rutina café, negocio que pertenece a Bruno Vega. “En verdad no me sorprendería porque veo que ‘La Chama’ es fanática del café, pero luego me surgió que sus historias son raras”, dijo el tiktoker, para luego difundir más casualidades.

El empresario se grabó entrenando en un gimnasio y al parecer, la influencer también se encontraba en el lugar. Los dos publicaron en las historias de sus Instagram que estaban haciendo ejercicios y para aumentar las especulaciones, era a la misma hora. Esto sucedió dos días seguidos.

Para esclarecer las dudas, ‘Ric La Torre’ no aguantó y le escribió a Alexandra Méndez. Si bien, no lo ignoró, tampoco negó o afirmó las especulaciones. “Me cuentan mis chismosas que estarías en saliditas con Bruno Vena, el Morsi. Tenemos stories en el mismo sitio, en una fiesta el fin de semana los habrían visto...”, le escribió el tiktoker. “Qué miedo. Que cosa”, fue lo único que le respondió la rubia.

Los detalles de un posible romance entre Bruno Vega y 'La Chama'. (Instagram)

Reacciones en redes sociales

El video de ‘Ric La Torre’ generó múltiples reacciones por parte de los usuarios. Mientras algunos criticaban a Bruno Vega por comenzar un supuesto romance con Alexandra Méndez, otros resaltaron que es un hombre soltero y que él decide con quien quiere estar.

“Pasar de Caro a la chama jajaja no puessss se pasó el morsi”, “Él sí está libre y suelto en plaza, que viva bien su vida de soltero”, “Morsi, ya pues”, “Uy, pasó de una millonaria a una casa fortuna, que bajo”, fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué terminó el matrimonio de Carolina Braedt y Bruno Vega?

A fines del mes de marzo, Carolina Braedt anunció el fin de su matrimonio con Bruno Vega. “Hace ya un tiempo, Bruno y yo nos hemos distanciado como pareja por distintos motivos que no quiero especificar, pero seguimos súper unidos en todo, como socios y amigos...”, escribió la bella modelo.

Sin embargo, rápidamente, varios usuarios comenzaron especular los motivos de dicha separación, desde que Bruno era gay hasta que la influencer habría faltado a su matrimonio. Sin embargo, la empresaria publicó un extenso comunicado revelando todos los detalles de su ruptura.

“Mi relación con Bruno estaba muy deteriorada, no teníamos ciertas dinámicas de pareja y menos un proyecto de vida en común que nos siguiera uniendo. “En mi viaje a París en febrero yo decidí terminar la relación, por eso dejamos de hablar en los últimos días y dar término real a la relación, ni bien yo llegara a Lima. Llegando a Lima, él fue el primero y único en enterarse de que yo había conocido a otra persona y que no había vuelta atrás”, escribió.