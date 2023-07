Empresarios de Gamarra exigen al Congreso aprobar ley que impide cierre arbitrario de locales por las municipalidades

“Hacemos el llamado a los Congresistas de la República, que representan la voluntad de todos nosotros", dijo Susana Saldaña. | Andina

Las pequeñas y microempresas de Gamarra solicitaron al Congreso de la República aprobar la Ley N.º 4952-2022, la que busca impedir el cierre arbitrario de los locales comerciales por parte de las autoridades municipales, medida que no les permite salir de la crisis económica generada por la pandemia del nuevo coronavirus, los efectos del niño costero y las violentas protestas.

“Hacemos el llamado a los congresistas de la República, que representan la voluntad de todos nosotros. No más cierres por temas subsanables, no más cierres y multas al mismo tiempo porque nos dejan sin capacidad de operar y que sean tiempos predecibles de apertura de locales”, señaló en conferencia de prensa, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios del Emporio Comercial de Gamarra.

Aseguraron que no están en contra de la fiscalización por parte de las autoridades, sino que exigen que trabajen de forma correcta. Recordaron que una empresaria de Gamarra fue multada por un exalcalde de La Victoria por 16 mil soles debido a un hecho tan absurdo como que su vendedora compró una botella de agua de un sol.

Empresarios de Gamarra realizaron conferencia de prensa para pedir al Congreso de la República apoyo tras cierres arbitrarios de locales. | Twitter @GamarraPeru_Pe

Aclaró que los empresarios del mencionado emporio comercial representan a un grupo de empresas formales, que están sujetos a fiscalización, pero que los ‘Intocables ediles’ en el distrito de La Victoria, con el objetivo de esconder actos de corrupción que cometían, cerraban locales a diestra y siniestra.

“Nosotros queremos dejar en claro, que el Proyecto de Ley n.º 4952-2022 busca regular la arbitrariedad, abuso, corrupción e impunidad que por años, día a día, en todo el país, vivimos los micro y pequeños empresarios”, dijo la representante de Gamarra.

Caso de cierre irregular

La Asociación de Empresarios de Gamarra denunció que la tienda que administra Daniela Bravo fue clausurada por parte de la municipalidad de La Victoria el 24 de junio, pese a que mostró el silencio administrativo emitido por la autoridad edil. Debido a este caso, Gamarra solicitó una fiscalización justa que les permita trabajar y ser productivos para el país.

“(La autoridad municipal les dijo) ‘Nosotros no tenemos que dar explicación a nadie, esta es una intervención. Esto está vencido, esto no está bien, les vamos a cerrar, por eso’. Por ahí se agarraron y no nos dieron ninguna explicación. Hemos tenido demasiadas pérdidas, pero la más importante es que nos han perjudicado en nuestro sustento de comida. Son demasiados días sin trabajar y lo necesitamos para comer y vivir. Por favor, pedimos que pueden venir y reconsiderar en su accionar”, dijo Daniela Bravo.

Administradora de Gamarra se queja por cierre arbitrario de su local

Solicitan a Dina Boluarte la renuncia del ministro de la Producción

La semana pasada, los gremios de los sectores textiles y confecciones, cuero y calzado, madera y metal mecánica realizaron un plantón frente al Ministerio de la Producción para exigir medidas que los ayude a reactivarse económicamente, pero no fueron escuchados. Así los señaló a Infobae Perú, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña.

Debido a la falta de apoyo del ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, los gremios solicitan a la presidenta de la República, el cambio de ministro, precisó Saldaña. Además, expresó que están decepcionados e indignados porque el titular de Produce no ha cumplido con sus promesas con los microempresarios. Y lamentó que tengan una actitud confrontacional en vez de que prime el diálogo.