Alineaciones del Universitario vs Unión Comercio: equipos titulares confirmados para el partido por Liga 1

Alineaciones del Universitario vs Unión Comercio: equipos titulares para el duelo por Liga 1

Universitario recibirá a Unión Comercio, hoy, viernes 14 de julio a las 21:00 horas en el Estadio Monumental por la fecha 4 del Torneo Clausura. Los ‘cremas’ necesitan de la victoria para no perder terreno en la lucha por el título y recuperar moral tras la derrota 1-0 ante Corinthians en Copa Sudamericana. Sin embargo, también deben ser precavidos con posibles lesiones, pues el próximo martes 18 de febrero enfrentarán la vuelta contra los brasileños, en la que se jugarán su clasificación a los octavos de final del torneo Conmebol. Los estrategas Jorge Fossati y Daniel Farías hicieron oficiales las alineaciones para el choque correspondiente a la Liga 1 2023.

Equipos titulares confirmados de Universitario vs Unión Comercio

Equipo titular de Universitario contra Unión Comercio por el Torneo Clausura. (Universitario)

Equipo titular de Unión Comercio contra Universitario por Liga 1 2023. (Unión Comercio)

Información del partido

Por este motivo, es probable que Jorge Fossati plasme una mixtura entre titulares y suplentes, de la misma forma que hizo en la goleada 4-1 sobre la Academia Cantolao la fecha pasada, en la que reservó algunas piezas claves.

Te puede interesar: Dónde y cómo ver Universitario vs Unión Comercio: canal tv del duelo por la Liga 1

En el arco, quien tiene todos los boletos para ser inicialista es el portero José Carvallo, quien no estuvo ante el ‘timao’ por suspensión, por lo que no tiene desgaste físico. En la defensa, la línea de tres estará conformada por Williams Riveros, Matías Di Benedetto y Marco Saravia. El capitán Aldo Corzo descansará pensando en el juego frente a los ‘garotos’.

Matías Di Benedetto marcó en la última victoria de Universitario 4-1 sobre Cantolao y continuará firme en la zaga central (Universitario).

Respecto a la volante, el mediocampista Rodrigo Ureña es inamovible como hombre de marca, mientras que los interiores serán Horacio Calcaterra con Martín Pérez Guedes, el cual no jugó los últimos dos partidos por lesión y necesita volver para recuperar ritmo de juego. De esta forma, reservarían a Piero Quispe. Como carrileros, Hugo Ancajima reemplazará a Andy Polo, mientras que en la banda izquierda podría darse el regreso de Nelson Cabanillas al equipo titular. Recordemos que este último fue suplente ante Corinthians, pues salía de una fractura en el dedo y recién ingresó en el tiempo de descuento contra los brasileños.

Te puede interesar: Alfonso Barco, afectado por amenazas, quedó fuera de la lista del Universitario vs Unión Comercio por Liga 1

En el ataque habrán dos cambios. Ni Alex Valera -expulsado en el duelo copero- ni Luis Urruti comenzarán las acciones, sino que sus lugares serán ocupados por la ‘Maquinaria’ Emanuel Herrera y el ‘Paiche’ José Rivera.

Quienes no fueron convocados fueron Édison Flores y Alfonso Barco. El primero porque arrastra una contusión y lo guardarán para el duelo de Libertadores y el segundo debido a un problema personal, pues recibió muchos mensajes amenazantes en las últimas horas y afirmó no sentirse en condiciones de jugar.

Luis Urruti viene jugando en la doble punta de Universitario con Álex Valera

Por otro lado, en Unión Comercio cuentan con casi todo su plantel, pero son cuatro los cambios que realizará el técnico venezolano Daniel Farías, incluyendo el ingreso de Osama Jimenez en lugar de Osama Jiménez. Recordemos que el lateral derecho no estuvo ante los ‘rosados’ por una expulsión en el duelo con Sporting Cristal la fecha anterior. Cabe indicar que el elenco de Tarapoto no gana hace cinco partidos y no ha sumado puntos en el Torneo Clausura, sumando tres derrotas en tres cotejos.

Alineaciones del Universitario vs Unión Comercio

Universitario: José Carvallo; Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Marco Saravia; Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes, Nelson Cabanillas, Hugo Ancajima; Emanuel Herrera, José Rivera. DT: Jorge Fossati.

Te puede interesar: Entradas Universitario vs Unión Comercio: precio y venta para el partido por la Liga 1

Unión Comercio: Ronald Ruiz; Felix Uculmana, Maelo Reátegui, Osama Jimenez, Luis Payares; Sebastián Aranda, Kelvin Sánchez, Denilson Vargas, Crisitan Neira; Marlon de Jesús y Jesús Arrieta. DT: Daniel Farías.

¿Cómo quedó el Universitario vs Unión Comercio del Torneo Apertura?

El partido entre Universitario y Unión Comercio también será una revancha para los ‘cremas’, pues los selváticos se impusieron 1-0 en el partido disputado en el Torneo Apertura en el estadio IPD de Moyobamba. Un gol de Miguel Carranza a los 79 minutos decretó la derrota de los entonces dirigidos por Carlos Compagnucci.

La última vez que se vieron las caras en el Monumental, fue el 13 de julio de 2019 y los ‘merengues’ se impusieron por 2-1 con autogol de Christian Dávila y un tanto de Germán Denis.