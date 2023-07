El tierno mensaje de Natalie Vértiz a Yaco Eskenazi por sus 8 años de matrimonio: “Por mil años más juntos”

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se han convertido en una de las parejas con más años de relación en la farándula peruana. Ambos comenzaron su romance cuando eran parte del programa ‘Esto es Guerra’, pese a que muchos no creían en las relaciones que allí se formaban, ambos demostraron que sí tenían un amor en serio.

Te puede interesar: Andrea Llosa: Panelista protagonizó fuerte pelea en el set antes de que se revelaran los resultados de ADN

Su romance fue tan verdadero que no dudaron en mostrar todo lo que vivían juntos, incluso fue en el propio programa que el popular ‘capitán histórico’ le pidió matrimonio a su amada y evidentemente aceptó. Además, eso no fue lo único que mostraron, pues el nacimiento de su primer hijo Liam, también fue transmitido por televisión nacional.

Pero, uno de los momentos que ha quedado guardado en la memoria de la pareja y todos sus seguidores fue, sin duda alguna su matrimonio. La pareja contrajo matrimonio civil el 11 de julio del año 2015, hace exactamente 8 años. La ceremonia fue transmitida en televisión nacional en una emisión especial por esta celebración a la que incluso llamaron ‘La Boda del año’. Después de Gisela Valcárcel, no se había visto una producción de este tipo.

Te puede interesar: ‘Al Fondo Hay Sitio’: Alessia tuvo emotiva reconciliación con Diego Montalbán y regresó a su casa

Es por ello que, este martes 11 de julio, la reconocida modelo peruana compartió un pequeño clip para recordar su entrada al altar antes de darle el sí a su amado esposo. Allí se le ve junto a su padre y su hijo Liam, quien para ese entonces estaba pequeño y a Yaco Eskenazi derramando algunas lágrimas al ver a su prometida vestida de novia.

En su publicación de Instagram, escribió un extenso y romántico mensaje a su esposo por su aniversario. Allí detalló que las imágenes del video son las más especiales de su vida y que espera estar junto a Yaco Eskenazi por muchos años más.

“De los momentos más pinch me moments de mi vida. Hoy cumplo 8 años de casada con el amor de mi vida! Happy anniversary mi amor. Hace 8 años intercambiamos corazones, nos dimos el sí en televisión nacional y todos ustedes fueron testigos de esta unión. Que la vida nos dé mil años más juntos mi Yaco! ”You keep me safe, I’ll keep you wild” mi ride or die. Feliz Aniversario”, señaló la modelo.

Natalie Vértiz le dedica emotivo mensaje a Yaco Eskenazi por su aniversario. (Instagram)

Por su parte, Yaco Eskenazi no se quedó atrás y respondió de forma amorosa al post de su esposa. “The perfect 8 mai lo. Te amo con el alma”, mencionó el exchico reality.

Yaco Eskenazi responde a publicación de Natalie Vértiz. (Instagram)

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz esperan casarse por religioso en el 2024

La lujosa e imponente boda de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se dio en el año 2015; sin embargo, hace unos meses la modelo desfiló vestidos de novia de Rosa Clará y afirmó que le trajo muchos recuerdos de su unión con Eskenazi. “Te voy a confesar que cuando me pusieron el vestido, recordé todos esos momentos de nuestra boda, mi amor”, comentó en ‘Estás en Todas’.

Te puede interesar: Rodrigo González en contra de Ricardo Morán por el uso del lenguaje inclusivo: “Es una taradez”

Ante ello, el excapitán histórico mencionó si es que le gustaría volver a contraer matrimonio, esta vez por religioso, por lo que Vértiz no dudó en decir que sí. “Yo fui la primera que quería casarse por religioso cuando recién nos casamos. Tú sabías que yo quería. Yo he estado en colegio católico, así que me gustaría”, acotó la presentadora e influencer.

Tras ello, Yaco Eskenazi no se amilanó y comenzó a hacer algunos planes señalando que este sueño podría hacerse realizar en el 2024, en el verano. Incluso, se animó a dar opciones de haver en Perú o el extranjero. “Podría ser en 1 año, para el siguiente verano (2024). Terminando el siguiente verano. ¿Dónde nos casamos? ¿Aquí o en París?”, expresó.