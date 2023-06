Yaco Eskenazi fue sorprendido por Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros en el ‘Día del Padre’ en el set de ‘Estás en Todas’

Yaco Eskenazi fue sorprendido por Natalie Vértiz y Jaime ‘Choca’ Mandros en el ‘Día del Padre en 'Estás en Todas'. América TV

Yaco Eskenazi fue gratamente sorprendido por sus compañeros de la conducción de ‘Estás en Todas’, Natalie Vértiz y Jaime ‘Choca’ Mandros quien le hicieron llegar un presente lleno de globos por el ‘Día del Padre’, pero sobre todo expresaron en vivo lo mucho que lo admiran como padre.

Natalie Vértiz inició saludando a todos los padres del Perú y agregado a ello, le dedicó unas emotivas palabras a su “esposito”, quien quedó totalmente emocionando en el set de televisión con la sorpresa que le hizo la bella modelo.

“Gracias por tu fortaleza, por siempre estar ahí, por amar como lo haces, no todo el mundo sabe amar como tú sabes hacerlo. No puedo imaginarme otra vida con otra persona. Te amo, mi amor”, dijo la bella presentadora de TV.

Su compañero Jaime ‘Choca’ Mandros intervino y también lo saludó y destacó su papel como un gran padre protector con sus hijos “Jacobo Eskenazi es un papá de aquellos que muchos quisiéramos tener como el mío, como mi viejo que los adoramos, los queremos y respetamos”, indicó.

Yaco Eskenazi se mostró agradecido y dijo sentirse muy feliz por las palabras que le dedicaron la madre de sus dos hijos varones y su compañero de trabajo en el programa del último 17 de junio que se transmite todos los sábados por la señal de América TV.

“Ser papá es la misión más linda que nos puede poner la vida por delante... cuando nació mi hijo Liam, todo para mí, cambió... Cuando estábamos hablando la depresión y la salud mental, pensaba que no tengo espacio para estar deprimido o estar ansioso porque todo es para mis hijos, toda mi energía es para ellos”, confesó también el actor.

Comentó que desde que enteró de que iba a ser padre, Eskenazi señaló que su principal misión fue cuidar y proteger a su esposa y a su bebé, tal y como se lo enseñó su padre fallecido. “Mi misión en esta vida es proteger a Natalie y a mis hijos, hacerlo crecer fuertes y valientes como hizo mi papá conmigo”, puntualizó.

Yaco Eskenazi recordó a su padre fallecido, Raúl Eskenazi

El excapitán de los leones no pudo evitar recordar a su padre, Raúl Eskenazi, en el marco de esta fecha muy importante. Su papá falleció hace tres años, el 1 de enero del 2020, a causa un infarto.

Luego de ese día, el cumpleaños de su progenitor, el Día del Padre y otras fechas familiares son días muy especiales para el presentador de TV, donde siempre lo recuerda con mucho cariño y respeto.

El artista nacional resaltó que su papá fue un hombre que le enseñó a ser valiente y no tenerle miedo a los retos de la vida, por el contrario, enfrentarlo y aprender de los errores.

“Mi papá siempre me hizo sentir protegido. Gracias a él nunca le tuve miedo a nada y pude enfrentar cualquier cosa que la vida me puso en el camino. Feliz día a todos los papás del mundo. Papito en el cielo, no hay un solo día que no te pida un consejo, que no hable contigo, te extraño, eres la voz de mi consciencia. Feliz día”.