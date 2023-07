Magaly Medina confiesa que fue diagnosticada con una enfermedad que mantiene su abdomen hinchado

Magaly Medina revela nueva enfermedad con la que fue diagnosticada. (Instagram)

Magaly Medina utilizó sus redes sociales para compartir con sus fieles seguidores la historia de su nuevo diagnóstico. Como es de costumbre, la popular ‘Urraca’ publicó un video más en su cuenta oficial de Instagram, pero esta vez no se trató de ninguna compra de lujo. La periodista reveló que padece una enfermedad que mantiene su abdomen hinchado.

La conductora de espectáculos comenzó a contar que varias personas le escribieron para preguntarle por su visible vientre abultado. Algunos le consultaron si había subido de peso o si estaba comiendo mucho, pero lo cierto es que a la periodista le detectaron un síndrome conocido como SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado).

“Es nuevo para mí y nos lleva a estar constantemente hinchadas. Comamos lo que comamos, que era lo que a mí me pasaba”, dijo Magaly Medina, quien apareció con un vestido ceñido al cuerpo para mostrar mejor la hinchazón de su barriga.

La figura de ATV contó que acudió con un especialista para realizarse una serie de exámenes médicos y saber lo que pasaba. Dentro de este proceso, también descubrió que es intolerante a la lactosa y pudo conocer los motivos por los cuales adquirió dicha enfermedad.

“Generalmente, la causa es algún tipo de disturbio en otra parte de los órganos internos. En lo mío, según el doctor y el primer diagnóstico, es que tengo una carencia de enzimas pancreáticas”, detalló.

Magaly Medina señaló que ahora se encuentra cuidándose minuciosamente con medicamentos y una dieta especial. “Me han dado unos antibióticos que estoy tomando hace dos semanas y una dieta baja en FODMAS. No puedo comer ajo, cebolla, espárrago, granos, muchas menestras, frutos secos. Solo puedo comer pescado, pavo, pollo, pero no lo puedo sazonar. Es una dieta que hay que llevarla según lo que te diga tu médico. He bajado 2 kilos”.

Magaly Medina explica por qué su estómago está hinchado. (Instagram)

La periodista recalcó que cada caso es diferente y que tampoco puede comer en restaurantes, por lo que ha evitado salir en las dos últimas semanas. Incluso, cuando ha estado de viaje, solo ha podido alimentarse con “pescado a la plancha con lechuga, tomate, zanahoria rayada, sazonado solo con aceite de oliva, un poquito de limón, sal y pimienta”.

Finalmente, Magaly Medina señaló que ya tenía algunas sospechas de esta enfermedad, pues los cambios en su cuerpo no iban acorde a su buena alimentación y estilo de vida. Para saber si hay mejoras, la conductora se someterá más adelante otra vez a las pruebas médicas. Además, aseguró que mantendrá informado a sus seguidores sobre su recuperación.

La reacción de los usuarios

Su publicación generó la reacción de miles de usuarios, quienes no dudaron en consultarle más acerca de su diagnóstico. Asimismo, le agradecieron por compartir su historia e incluso le recomendaron otros tratamientos para su pronta mejoría.

“Suerte en tu proceso de combatir el Sibo”, “Magaly eres la mejor, súper bien explicado que es SIBO. Bendiciones y te admiro”, “Gracias por contarnos tu experiencia. Me toca ir al médico a hacerme el descarte”, “Cuídate mucho Magaly, mira que después no hay quien entretenga en las noches, cuida tu dieta”, “Muy buena información Magaly, todos los días se aprende algo. Y estaré al tanto de tu proceso. Cuídate mucho”, fueron algunos de los comentarios.

