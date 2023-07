Hermana de Pedro Castillo captó 360 mil soles de sobornos entregados por Sada Goray, según Fiscalía

Gloria Castillo, hermana del expresidente recluido en el penal de Barbadillo, aparece como una de las receptoras del dinero ilícito entregado por Sada Goray, según la resolución judicial que ordenó la detención preliminar de la empresaria y el periodista Mauricio Fernandini.

Salatiel Marrufo, exasesor de Vivienda y devenido en colaborador eficaz, declaró que tanto él como el exministro Geiner Alvarado, ahora con prisión preventiva, entregaron 360 mil soles en partidas distintas a la pariente de Pedro Castillo.

De acuerdo con el documento difundido este miércoles por El Comercio, la versión de Marrufo atribuye seis pagos a Gloria Castillo en noviembre del 2021 y el primer cuatrimestre del 2022. El dinero fue derivado de los 5,4 millones de soles que Goday pagó en efectivo a la presunta organización criminal liderada por el exmandatario.

Ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, el exasesor declaró que en octubre de 2021 el expresidente se reunió en Palacio con Alvarado y le cedió el número telefónico de su hermana (945185682), a quien luego contactó “por el aplicativo Signal”.

Inicialmente, Gloria Castillo le dijo al titular de la cartera “que quería que la apoye dándole trabajo a personas” vinculadas a la campaña y Alvarado replicó “que le encargaría esas coordinaciones al jefe del gabinete de asesores, Salatiel Marrufo”.

La hermana llegó a presentarle, incluso, “unos 50 currículums” para que los evaluara; sin embargo, Marrufo deslizó que realizar las eventuales contrataciones era “peligroso”, de modo que determinó que “mejor la apoyaban con un pago mensual”, según el documento judicial.

“El presidente le dijo que si van a apoyar a su hermana que sea para sus seis hermanos y Geiner Alvarado aceptó, luego el ministro le comunica lo acordado a Salatiel Marrufo, quien era el que manejaba la plata”, dijo el colaborador eficaz. Las entregas ―la primera de las cuales ocurrió en noviembre, según Fiscalía— fueron realizadas cerca del Hospital Neoplásicas de Surquillo, frente al mercado de Flores de Acho y dentro de un auto.

Para ese mes, Goray ya había cursado el primero de once pagos ilícitos en los que Fernandini actuó como presunto intermediario. Wilfredo Robles y José Dionicio, abogados que acompañaron a Gloria Castillo cuando compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, no respondieron sobre el contenido de la resolución judicial.

Sada Goray y Mauricio Fernandini.

En mayo pasado, cuando declaró como testigo ante la Fiscalía, la hermana del expresidente señaló que no recordaba haber tenido comunicación con Alvarado o Marrufo. Refirió que se dedicaba desde hace dos décadas a la venta de productos en los mercados Los Vencedores y Los Productores de San Juan de Lurigancho. Asimismo, admitió que había empleado el teléfono consignado, aunque ya estaba inservible porque había caído en agua hirviendo.

La defensa de Geiner Alvarado ha negado las declaraciones de Marrufo como parte de su proceso de colaboración eficaz. En diciembre pasado, ante la Comisión de Fiscalización, el exasesor afirmó que las entregas a Gloria Castillo rozaron los 480 mil soles, pero Fiscalía finalmente consignó 360 mil.

Goray ha detallado, por su parte, que Marrufo le indicó que los sobornos estaban destinados a “cumplir compromisos políticos”, así como a “la planilla” del exmandatario y sus hermanos. “Él decía que estaba encargado de conseguir su planilla mensual de 175,000 soles para el presidente, me dijo que de esa plata le daba 10,000 soles mensuales a cada uno de sus hermanos y la diferencia se la entregaba” a Castillo, declaró.

Mencionó, además, que el círculo más cercano del expresidente, tercero de nueve hermanos e hijo de agricultores analfabetos, se refería a él como “veintitrés”, y que al dinero lo llamaban “café” a modo de código.

“[Marrufo] me dijo que las entregas de dinero las hacía en horas de la madrugada conjuntamente con Geiner Alvarado. Me dijo que el ‘veintitrés’ […] salía de Palacio de Gobierno encapuchado y que se encontraban en un carro en el camino donde le entregaban el dinero mensualmente. […] Incluso, una vez me dijo que estaba yendo a San Juan de Lurigancho a entregar a una de las hermanas la planilla del mes”, siguió.

Goray y Fernandini son sindicados como piezas claves para desentrañar la trama de Castillo, presunto líder de una red criminal, quien cumple 36 meses de prisión preliminar por este caso y otros 18 por cargos de rebelión y conspiración.