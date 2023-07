“Había un grillo en la sopa”: plaga no se detiene y ahora insectos invaden un parque en Piura

Plaga de grillos invade distritos de Tumbes (TV Perú)

Se los puede ver por cientos, en plazas, parques, veredas y dentro de las casas. En Tumbes, la gran presencia de grillos viene causando preocupación entre los vecinos de Corrales, La Cruz, San Juan de la Virgen, entre otros. Según los ciudadanos, esta situación se presenta desde hace dos días y no saben cómo controlar la plaga.

Ellos piden a las autoridades que se realice una fumigación masiva para erradicar a los grillos. “Miren cómo estamos, pueden traer enfermedades”, señaló uno de los ciudadanos consultado por TV Perú Noticias.

“Esa plaga le puede hacer daño a los niños y a todos. Yo he estado almorzando y vi un grillo en mi sopa. Y lo he tenido que pagar porque la señora ya me había servido. Es un problema”, comentó otro habitante.

Senasa hace advertencia por plagas

Este martes, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria Nacional (Senasa) informó que realiza una vigilancia permanente en todo el territorio nacional con el objetivo de detectar o reportar brotes de plagas, hongos y otros organismos que pueden afectar la agricultura y ganadería y causar daños económicos a estas actividades.

(TV Perú)

“Además del monitoreo permanente y la capacitación a agricultores y ganaderos contamos con personal en todo el territorio y apenas tenemos reportes de una plaga o problema intervenimos de inmediato para controlar el brote”, señaló el director general de Sanidad Vegetal del Senasa, Orlando Dolores Salas, a TV Perú.

Indicó que, si bien las plagas, como el grillo, siempre están presentes, hay condiciones como un manejo no adecuado del cultivo o anomalías climáticas que pueden incrementar las plagas y llegar a producir daños económicos en diversos sectores. Estas anomalías están vinculadas a las lluvias excesivas o cambios de temperatura. El director general de Sanidad Vegetal del Senasa aseguró que cuando se detecta un pequeño brote, se procede de inmediato a realizar un trabajo de control, pero además también se dan capacitaciones a los agricultores o ganaderos para el manejo de las plagas o epidemias.

Indicó que, en el caso de la langosta, la que puede generar un grave daño a los cultivos, estas se alimentan de vegetación y siempre están solos, pero en ciertas condiciones, puede empezar a agruparse en manadas y llegar a conformar grupos de miles y hasta millones, que arrasan con todo.

“En el momento que se está gregarizando, es cuando se debe intervenir porque su crecimiento es geométrico y puede arrasar con toda la vegetación verde que encuentre a su paso”, dijo Orlando Dolores.

Cabe indicar que para el Senasa, “la langosta es una plaga voraz que amenaza a los cultivos, campos de pastoreo y montes naturales de distintos sectores productivos. Sus agrupamientos, llamados mangas, son capaces de consumir una cantidad de cultivos equivalentes al alimento que necesitan 2.500 personas en un día”

¿Los grillos pueden ocasionar daños a la salud?

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) descartó que la presencia masiva de grillos ocasione daños a la salud pública, a diferencia del zancudo ‘Aedes aegypti’, transmisor del dengue. Sin embargo, la población debe adoptar algunas medidas.

“El grillo es un insecto que es atraído por la luz, la humedad y el calor. Las condiciones climáticas y la humedad son favorables para la presencia de estos insectos. Por ejemplo, se ha demostrado que la luz blanca atrae más que otras luces cálidas”, dijo el gerente regional de Salud, Jaime Nombera Cornejo.

Añadió que este insecto se esconde y deposita sus huevos en el césped crecido y aprovecha cualquier apertura en las casas para entrar. La población debe adoptar medidas como mantener una limpieza exhaustiva de las viviendas, evitar tener encendidas las luces blancas, y tapar los agujeros o espacios por los cuales pueda ingresar los grillos a las casas. No se recomienda el uso de insecticidas.