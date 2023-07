Tomi Narbondo anuncia canción dedicada a Paloma Fiuza luego de oficializar su romance

Tomi Narbondo lanzará canción para Paloma Fiuza. (Instagram)

Tomi Narbondo y Paloma Fuiza han dado mucho de qué hablar durante los últimos días. La pareja se ha mostrado muy unida lo que levantó las sospechas de un posible romance; sin embargo, pasaron mucho tiempo sin confirmar nada y afirmaban que simplemente pasaban tiempo juntos como dos personas solteras.

Incluso, cuando el chico reality fue consultado en ‘Amor y Fuego’ por su tipo de relación con la brasilera, señaló que no existía exclusividad. “Estamos solteros, la pasamos bien y cuando podemos juntarnos, nos juntamos (...) Somos dos personas adultas, los dos solteros la estamos pasando bien, no tenemos ningún compromiso con nada si elegimos estar juntos en algún momento, es porque así lo decidimos, sino, no pasa nada. No tenemos un contrato de exclusividad”, dijo.

Sin embargo, el último 8 de julio, la pareja confirmó en sus redes sociales que estaban juntos y oficializaron su relación con un tierno romance que despertó los suspiros de sus seguidores. Desde entonces, no temen en mostrarse juntos ante el público.

Tomi Narbondo estrenará canción para Paloma Fiuza

Este martes 11 de julio, el exchico dorado compartió una misteriosa publicación especial para su pareja. En el video se ve a ambos muy felices y al parecer es parte de un videoclip que el también cantante próximamente estrenará en su canal de YouTube.

“Jueves 13/7 AVENTURA con Paloma Fiuza por mi canal de YouTube”, menciona en su post que rápidamente recibió las reacciones de sus seguidores.

Rápidamente, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos de los seguidores felicitaron su romance y el próximo estreno; sin embargo, también estuvieron quienes les pidieron que no hagan más pública su intimidad y guarden un poco para ellos.

“Nooo...mantengan su relación en privado es mucho mejor, para que expongan mucho y las malas vibras , espero que les vaya muy lindo. Disfruten su amor”, “Que hermosos que sean muy felices que viva el amor”, “Se venn muy muy lindosss juntosss”, “Son hermosos los dos que Dios los bendiga en su relación tan hermosa que hacen”, “Qué ya pare un poco de tantas canciones tan lindas y que el jueves prendida a tu canal de YouTube”, fueron algunos de los comentarios.

Así fue la oficialización de su relación

A través de su cuenta de Instagram fue Paloma Fiuza quien decidió terminar con los rumores y no hizo más que compartir un tierno video de diversos momentos que ha compartido junto a su actual pareja, Tomi Narbondo. En el clip, se ve a ambos en casa, paseando, llenándose de besos y detalles que nadie había visto para demostrar que están más unidos que nunca.

Con un corto mensaje, la brasilera describió todo lo que siente por su pareja y aseguró que este era el momento perfecto para encontrarse y comenzar esta historia juntos.

“Haberte encontrado en este momento ha sido perfecto. Solo nosotros sabemos cuánto nos divertimos y las cosas que pasamos juntos. Todos opinarán, pero esta AVENTURA que estoy viviendo me encanta”, escribieron como descripción al video que tiene la canción ‘Santorini’ de fondo.

Por su parte, Tomi Narbondo hizo lo propio y respondió de forma muy cariñosa en el post. Allí el también integrante de ‘Esto es Guerra’ escribió: “No necesito nada más” y agregó un corazón que evidencia su amor. El comentario ya tiene más de 700 me gusta. Los usuarios están contentos con esta unión.