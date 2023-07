Tragedia en Pasamayito: destacada estudiante se encuentra grave junto a su hermano de siete años

Tragedia en Pasamayito: estudiante se encuentra internada|VIDEO: ATV

El accidente que se registró en la ‘Curva del Diablo’ en la vía de Pasamayito ha dejado cinco fallecidos hasta el momento. Al igual que más de 30 personas heridas, de las cuales una fue identificada como Ada Cárdenas Eduardo, una exescolar del Colegio Alto Rendimiento (COAR).

La joven también era una destacada estudiante de la Universidad de Piura, por lo que fue becada. Sin embargo, el último domingo ocurrió la peor tragedia para la familia. Ada iba acompañada de su padre y sus tres hermanos por esta vía que conecta San Juan de Lurigancho y Comas.

La joven destacada ha quedado con más fracturas que sus hermanos, una de ellas en la mandíbula, por lo que continúa internada.

Tragedia en Pasamayito: estudiante de COAR estuvo en el accidente y se encuentra grave Foto: ATV

Sus hermanos no pueden olvidar ese momento de terror que vivieron. Habían pagado S/23 de pasaje, ellos señalan que en varias oportunidades se le pidió al chofer que vaya más despacio, pero parece que hizo caso omiso.

Ante las reiteradas solicitudes de los pasajeros por la excesiva velocidad que iban, este vehículo impactó contra otro bus estacionado. Los vecinos auxiliaron a las víctimas y todos fueron derivados al nosocomio.

Familiares heridos

Su padre César Cárdenas denuncia que lo dieron de alta, pese a que su pierna continuaba sangrando. Los médicos le habían mencionado que era una fractura menor y, además, le pedían que asuman los gastos extras como adquirir vendas.

“Me dicen que es una herida leve, ándate a tu casa. Qué voy a hacer, también son humanos como nosotros”, declaró a ATV y pidió al ministro de Salud a equipar los hospitales.

Accidente en Pasamayito | Municipalidad de Comas

Frank y Jossie, son dos de sus hermanos que los dieron de alta, pero presentan golpes en el rostro y cuerpo. Asimismo, afirmaron que evidenciaron la salida y olor de “humo” del propio vehículo, a pesar de que le pidieron para porque ya su hermana se golpeó, el chofer hizo caso omiso.

“[Mis lesiones] solo mis brazos, yo me preocupo por mi hermana y mi hermano menor que tiene siete años, porque creo que su pierna está fracturada y no podrá caminar”, relató el joven entre lágrimas.

Sin SOAT

La unidad de placa A7A-797 no cuenta con SOAT desde el 2016, pero las víctimas mostraron un Afocat que vencía fines de julio, pero no estaba registrado en la plataforma. Ante ello, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) denunciaron al chofer identificado como Richard Cama Peve (37), quien no tiene los documentos en reglas.

El accidente de tránsito en Pasamayito dejó dos muertos. Video: Twittter

El dueño del vehículo es Cama Peve que también presenta cuatro multas por la suma de casi S/80.000. Todas las infracciones que cometió este conductor finalmente ha perjudicado a las víctimas, quienes solo se pueden atender con el Seguro Integral de Salud (SIS).

En constante peligro

Por otro lado, vecinos de la zona reclaman que esta vía tenga alumbrado público y otras solicitudes que se lo hicieron saber al anterior alcalde de Comas, pero nunca fueron “escuchados”.

Además, se evidenció que los vehículos y ciudadanos están en constantes riesgo, debido a que las rocas caen en la vía y en cualquier momento puede fracturar a una persona. Como también podría impactar contra los autos.

“Escuchan nuestros reclamos y se hacen de oídos sordos, eso es lo que me indigna. Todas las mañanas pasamos con nuestros hijos al colegio”, refiere un vecino.

Este accidente se suma a la larga lista que se ha reportado desde que se inauguró esta vía en Comas. Si bien ha servido para ganar tiempo también ha cobrado la vida de muchas personas. Hasta el lugar llegaría el burgomaestre Ulises Villegas para hablar con los vecinos, quienes en diversas oportunidades no fueron escuchados.

