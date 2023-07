Pasamayito mortal: Dos muertos y 24 heridos dejó choque violento entre dos buses de transporte público en Collique

El accidente de tránsito en Pasamayito dejó dos muertos. Video: Twittter

Esta mañana se registró un mortal accidente en la curva del diablo en la carretera Pasamayito, exactamente en la séptima etapa de Collique en Comas. Fueron dos personas que perdieron la vida, luego que una custer impactara contra un bus que trasladaba a pasajeros por este lugar.

Según informaciones, desde que se inauguró esta vía se van registrando más de 15 accidentes. El exceso de velocidad es una de las causas por las que se originan estos accidentes, que en muchas ocasiones terminan en fatalidad.

Además, se conoció que este accidente dejó un promedio de 24 personas heridas, las cuales se encuentran 8 niños que tuvieron que ser trasladas de emergencia al hospital Sergio Bernales de Comas.

De acuerdo a los vecinos de la zona, dentro del bus también había niños que se encontraban con sus padres. Sin embargo, habrían quedado atrapados tras este brutal choque. Fueron los mismos vecinos de la zona quiénes llegaron hasta el lugar para socorrer a los accidentados.

Testigos narran detalles del accidente en Pasamayito

Tras este lamentable accidente, Canal N logró conversar con un morador de la zona, quien les contó que dentro de la custer que impacta contra el bus, venía la delegación de una hermandad que se iba rumbo a Canta.

Además, este vecino, sostuvo que cerca a la curva del diablo hay unos rompemuelles que muchos conductores al no conocer la ruta terminan chocándose o perdiendo el control de sus vehículos por esta edificación. Incluso contó que habían solicitado el pedido para que no se construya dicho muro, pero no fueron escuchados.

También solicitaron cuanto antes de que la entidad respectiva pueda tomar cartas en el asunto, pues este rompe muelle no se logra visualizar y al ser una curva cerrada genera este tipo de despistes.

“La curva no deja ver el rompe muelle y es por eso que por más que se maneje a velocidad mínima el rompe muelle hará patinar a los carros, que pierdan el control”, expresó el vecino a los reporteros de Canal N.

Contraloría alertó de riesgos en ‘Pasamayito’: desde su inauguración han ocurrido 12 accidentes de tránsito

Contraloría reportó irregularidades en construcción de Pasamayito

Hay que tener en cuenta que hace aproximadamente un mes la Contraloría General de la República alertó a la empresa municipal de apoyos a proyectos estratégicos (Emape) de la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre la constante caída de rocas y piedras en la vereda y pista de la vía Pasamayito estas rocas provienen de los cerros que rodean la carretera, lo cual es un peligro inminente para la integridad física de las personas y también de los vehículos particulares que transitan por esta conocida vía que conecta los distritos de San Juan de lurigancho y Comas.

Según dicho informe, no solo el problema está en la caída de estas piedras, sino también en las imperfecciones que se observan en los paraderos más instalados y jardineras sin césped que forman parte del contrato de mejoramiento de la infraestructura vial de la prolongación avenida Revolución vía Pasamayito.

Esta situación fue advertida en dos oportunidades por la Contraloría a Emape para que se dispusieran acciones pertinentes con el objetivo de evitar accidentes de tránsito en la zona sin embargo hasta el momento no se ha verificado que se hayan realizado cambios en dichas estructuras.