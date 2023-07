Pasamayito: Municipalidad de Lima anuncia la instalación de señaléticas, tachas y muros en ‘Curva del Diablo’

Municipalidad de Lima anuncia medidas para zona de Pasamayito tras choque de dos buses en la 'Curva del diablo'.

Luego del lamentable accidente en las vías de Pasamayito (Comas) que dejó el saldo de cinco muertes y decenas de heridos, la Municipalidad de Lima anunció una serie de medidas que los residentes de la zona conocida como “Curva del Diablo” venían solicitando con urgencia.

Como se recuerda, los testigos del fatal choque de dos transportes vehiculares del último domingo denunciaron que desde que se dio apertura a este camino que conecta San Juan de Lurigancho y Comas se han registrado un aproximado de 15 accidentes debido a la falta de señalización en el lugar.

“La curva no deja ver el rompe muelle y es por eso que por más que se maneje a velocidad mínima el rompe muelle hará patinar a los carros, que pierdan el control”, denunció un residente del lugar para Canal N.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima anunció este lunes 10 de julio que se instalará señaléticas, tachas, muros y otras medidas de seguridad en la zona con el fin de salvaguardar la seguridad vial y la vida de las personas.

Agregó que la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) ha indicado que el accidente se produjo a consecuencia del exceso de velocidad con el que conducía Richard Manuel Cama Peve, quien actualmente se encuentra de gravedad en el hospital Sergio Bernales.

En relación a eso, mencionaron que el incidente tuvo lugar en el tramo inicial de la carretera conocida como ‘Mejoramiento de la infraestructura vial de la prolongación de la Avenida Revolución (Pasamayito)’.

Falta de iluminación es uno de los principales peligros de Pasamayito que pone en riesgo la vida de conductores y lugareños.

Por último, informaron que dicha obra está siendo ejecutada por la empresa “China Ralway Nro 10 Engineering Group Co. LTD Sucursal del Perú”, la cual firmó contrato con la anterior gestión. Precisaron que la obra aún no ha sido oficialmente entregada a su entidad.

Trágico accidente

Como se recuerda, el último domingo 09 de julio, en horas de la mañana, se produjo un aparatoso choque de dos vehículos de transporte público. La cúster que se desplazaba de SJL a Comas impactó contra otro vehículo que estaba estacionado en la pista conocida como la ‘Curva del Diablo’.

El lamentable hecho dejó hasta el momento cinco fallecidos confirmados y más de 30 heridos que fueron rescatados, en un primer momento, por los lugareños. Testigos del hecho relataron los dramáticos momentos que se vivió en la zona.

“La gente ha salido volando. Yo he visto como una señora ha muerto producto del impacto. Al ver cómo la gente gritaba adentro del bus, hemos ido con los vecinos a tratar de voltear al carro para sacar a los que estaban dentro, pero ya muchos estaban tirados a los costados. Había casi ocho personas muertas porque ya no se movían”, señaló un vecino de Collique, en Comas.

Según otros testimonios, las víctimas eran parte de una hermandad evangélica que iba camino a una ceremonia de bautizo. Entre los heridos y fallecidos hay niños y adultos mayores.

“Hemos sacado como a 15 personas. La gente de adentro gritaba de dolor, también preguntándose por sus familiares. Ha sido feo este accidente”, aseguró otro testigo.

Accidente en Pasamayito | Municipalidad de Comas

Cabe mencionar también que la Autoridad de Transportes de Lima y Callao (ATU) informó este lunes que, a través de su Procuradoría, denunciará de forma penal al conductor Richard Manuel Cama Peve, de quien se conoció que se encuentra con múltiples lesiones de gravedad en el cuerpo y el sistema neurológico. El chofer tenía también más de 15 papeletas por ofrecer el servicio de transporte sin autorización.