Gabriela Serpa entre lágrimas se rebela contra el acoso sexual: “Me sentí desprotegida”

Modelo habla por el difícil momento que pasó, luego de ser agredida en una discoteca en Paiján. Día D/ ATV

En la reciente edición del 9 de julio, el programa ‘Día D’ compartió un informe sobre la modelo Gabriela Serpa y el lamentable episodio que vivió en Paiján a una hora de Trujillo en una conocida discoteca. La integrante de ‘JB en ATV‘ fue contratada para animar un magno evento, sin embargo, durante la presentación invitó, como parte del show, a dos jóvenes del público, sin imaginar que al darles la espalda serían para ellos un permiso para agredirla sexualmente.

Te puede interesar: Tomate Barraza sorprende con rosas a Gabriela Serpa, pero ella no le correspondió: “Gracias, amigo”

La modelo llora desconsoladamente por la frustración de no haber sido apoyada por el público, ni nadie que estaba en el escenario, lo que le generó ansiedad en estos últimos días. “Todos lo normalizaron porque disque era ‘chacota’ chibolos, qué va a pasar, le meto la mano, qué va a pasar, ella trabaja en un programa cómico, ella se juega, no entonces. Hay que meterle la mano no pasa nada. Yo siento que ellos habrán pensado eso”, dijo en un inicio la actriz cómica.

En su confesión, la actriz confiesa que no estuvo pendiente de la reacción de las personas que invitó al escenario, pues estaba atenta a los pormenores de la presentación y más al pendiente de complementar con su compañero de la conducción. “Yo estoy atenta en atender al público, en interactuar con el animador, con el Dj, estoy concentrada en todo eso. Ellos (los involucrados) se comunican en el video. Yo me doy cuenta de se comunican entre ellos, se ve que están acordando algo y se reían algo así, ‘como que tú lo haces, yo lo hago, no sé, es ahí donde viene la metida de mano”, sostuvo.

La integrante de JB en ATV cuenta lo complicado que ha sido estos días tras sufrir de acoso sexual. Día D/ ATV

Según Serpa, la producción del evento tristemente no reaccionó, ni el público ni la seguridad, solamente los bajaron del escenario, pero los dejó bebiendo y bailando en el local. “Me agarró de sorpresa, obviamente sentí el manotazo y empuje a la persona que sentía a mi lado y el chico me decía ‘no yo no he sido y pone al otro”, la bailarina incluso preguntó al público si había visto quién fue para poder reclamarle, ya que entre ellos se ‘peloteaban‘. ”Ustedes han visto quién ha sido yo pregunto, no porque me defiendo la gente, tampoco dijo nada, pues seguro tenía miedo”, agrega Gabriela en su testimonio.

Te puede interesar: Gabriela Serpa fue víctima de tocamientos indebidos: se viralizan imágenes de la agresión sexual

“Hasta el DJ, voltee a ver si me decía algo y se hizo como que no sabía, que con él no era la cosa. En ese momento me sentí petrificada, me dije: ‘no sé qué hago acá', me siento desprotegida, nadie me apoya qué hago, me voy salgo término de hacer esto, mil cosas pasan por tu cabeza, entonces aproveché el momento en que terminó la secuencia, me bajé fui al camerino saqué mis cosas y dije mejor me retiro”, aseveró.

Increíblemente, Gabriela fue una vez más agredida, esta vez por el dueño de la discoteca ‘Leo Dance Paijan’. Ya que en su comunicado a la opinión pública justificó a los agresores y esto generó que se derrumbará emocionalmente.

Te puede interesar: Gabriela Serpa recibe la ‘bendición’ de parte del ‘Chato‘ Barraza y aprueba que sea pareja de ‘Tomate’

“Gabriela Serpa subió al escenario a hacer su show e invitó dos chicos para que bailen, uno de ellos quizás estaba en copas y la rozó sin querer. La artista no quiso continuar con el show, aduciendo que así no se puede trabajar y bajo el pretexto de ir a cambiarse su ropa sensual para hacer su show, salió raudamente, se subió a su carro y se fue dejando su público en una incertidumbre total”, se lee en el comunicado.

Gabriela Serpa sufrió tocamientos indebidos.

Gabriela Serpa Confiesa que sufre de depresión

En otro momento de la entrevista, Gabriela Serpa confiesa que sufre de depresión y que pese a que está en tratamientos constantes y estado en un estado en un proceso, estas declaraciones de parte de la producción que la contrató, despertó su ansiedad y su depresión.

“Yo sufro de depresión desde los 15 años me diagnosticaron con depresión y todo eso, pero estuve en tratamientos psicológicos, es un tema delicado, no sé cómo abordarlo porque también hay un tabú en nuestra sociedad sobre el tema psicológico, pero no estoy de brazos cruzados. Yo pido ayuda”, dijo en un inicio sobre su proceso.

“Estas situaciones (lo ocurrido en Paiján) son cuando eleva mi ansiedad y que esté más paranoica, de repente no salir porque me quieren hacer daño, me quieren atacar, me dan esos pensamientos”, acotó.

“Esto no me va a callar, yo voy a luchar por mis derechos para adelante que no amilanen las mujeres. Si alguien las toca nadie tiene derecho a tocarlas, tienen que alzar la voz y si yo lo estoy haciendo”, sentenció.