Magaly Medina levanta su voz contra la agresión a Gabriela Serpa en una discoteca

Magaly Medina se solidariza con Gabriela Serpa.

Indignada. En la reciente edición de Magaly Tv La Firme su conductora Magaly Medina mostró su total solidaridad con lo ocurrido a la modelo Gabriela Serpa el fin de semana. La integrante de ‘JB en ATV’ sufrió de tocamientos indebidos durante una presentación en una discoteca de Paiján (región La Libertad) y terminó abandonando el escenario abruptamente, luego de no sentir que la hayan apoyado los productores del evento.

Todo ocurrió, la madrugada del domingo 2 de julio en la discoteca ‘Leo Dance’, donde la actriz cómica tenía programada una presentación y como parte de su número, subió a dos jóvenes para que sean parte de su show. Sin pensar, que después uno de ellos sería su agresor. Ante ello, Gabriela afirma que iniciará un proceso legal.

Ante ello, la presentadora de ATV reveló que el Ministerio de la Mujer se contactó con la modelo tras la reprochable situación. Además, la periodista aprovechó en arremeter contra la discoteca que no le brindó la ayuda necesaria y decidió salir en defensa del agresor, como lo menciona en su comunicado.

“¿Qué querían? ¿Qué se quede ahí y que subiera otro malcriado? Para que esos dos que le faltaron el respeto se rieran. [...] El hecho de que tú llevaras un minifalda o ponerte un short o una ropa apretadita no le da derecho a nadie a meterte la mano. No estamos autorizando que por llevar una ropa corta nos violen, es algo que no podemos normalizar”, dijo en un inicio Magaly Medina.

Al respecto, el local nocturno también compartió un comunicado para la opinión pública, indicando que todo se trató de ‘un roce de pierna’ y la acusaron de ‘no cumplir con su palabra’ por retirarse del lugar, ya que le habían pagado por más tiempo de presentación.

La comunicadora lamenta que la discoteca haya normalizado la situación y justifica el sentir de la joven actriz.“Ella es una artista y merece tu respeto. La discoteca no lo ha querido tomar en serio y en lugar de sacarlos de la discoteca como debería de ser, entonces ella se sintió más ofendida aún. [...] La discoteca hace muy mal en querer normalizar esta situación que no debe ser tomada a la ligera”, agregó.

Gabriela Serpa se pronuncia en su red social

A través de Instagram, la modelo Gabriela Serpa expresó todo su sentir al verse vulnerada y dejó en claro que la persona que la contrató no la defendió, pese a que solicitó que retirarán a su agresor de la discoteca. “Muy a mi pesar, durante el desarrollo del evento por el cual se me contrató, no se brindó las medidas de seguridad necesarias para evitar ser víctima del delito de tocamientos indebidos (...) En tal sentido, debo rechazar tajantemente como mujer este tipo de comportamientos”.

Además, la actriz cómica continúa rechazando las declaraciones hechas por la discoteca: “Buscan minimizar de forma inescrupulosa un delito, dejando constancia que nunca hicieron nada para detener al agresor”, aseguró en su cuenta de Instagram. Por otro lado, la modelo asegura que iniciará un proceso legal.

“Quiero finalizar dejando como mensaje a todas la mujeres que no podemos tolerar violencia o tocamientos indebidos de ningún tipo. Confío en que los operadores de justicia en coordinación con mi abogado logren imponer una sanción ejemplar al agresor que cometió este delito y de esta forma no vuelva a dañar física o emocionalmente a nadie”, sentenció.