Gabriela Serpa recibe la ‘bendición’ de ‘Chato‘ Barraza y aprueba que sea pareja de ‘Tomate’

El cantante Carlos Barraza decidió sorprender a la modelo Gabriela Herrera, llevándole peluches y rosas. Magaly TV La Firme/ ATV

De no creer. En la reciente edición de Magaly TV La Firme estuvo de invitado el supuesto ‘partidor’ Carlos ‘Tomate’ Barraza, luego que intentara comprometer a la modelo Gabriela Herrera para qué ingresará a su orquesta de salsa, pese a que no sabe cantar. Esto habría generado un fastidio entre el cantante y el cómico Alfredo Benavides, evidenciando las verdaderas intenciones del salsero.

Después de tener diferencias acaloradas en una estación de radio local, llegando incluso al punto de levantar las manos, la producción intervino rápidamente para separarlos. Aparentemente, la disputa se detuvo allí, ya que posteriormente Alfredo y Tomate abordaron el tema en una conversación privada. Recordemos que, tanto era el interés de Barraza que la modelo ingrese a su agrupación, al punto que le dijo a la actriz que de no saber cantar le ponía un tutor de canto.

Sin embargo, en esta vez la producción de Magaly Medina lo contactó para que sorprendiera a la modelo durante las grabaciones de ‘JB en ATV’ y solucionar algún mal entendido. El cantante le llevó dos peluches y un ramo de rosas, sin esperar la respuesta de la hermana de Claudia Serpa, pues ella no le siguió el juego y lo mandó a la ‘friendzone’, puesto que solo lo trató como una amistad más.

“Gracias, amigo”, dijo la modelo antes de abrazarlo. Esto fue visto por el actor cómico Miguelito Barraza, quien intervino en la conversación y a modo de broma le dio ‘la bendición’ a la integrante de JB en ATV para que sea pareja sentimental de su sobrino. Esto generó grandes carcajadas entre los involucrados y el popular ‘Chato’ le dio un fuerte abrazo a Gabriela.

“Gabriela, bienvenida a la familia”, dijo el artista adelante de las cámaras de Magaly TV La Firme, acercándose a la actriz cómica para abrazarla con cariño. Sin duda, a la modelo esto le sacó una sonrisa, y dejaron pasar el momento tomándolo como una broma. Es importante también destacar que Carlos ‘Tomate’ Barraza estuvo presente durante ese episodio y tomó la situación con humor.

¿Qué dijo Gabriela Serpa de los regalos de Tomate Barraza?

En otra parte de la entrevista, Gabriela Serpa fue consultada por las cámaras de la ‘Urraca’ si le gustó el detalle. “Ya no sé qué creer. Me han engañado tanto que estoy decepcionada de los hombres”. Después de ese incidente, el cantante dejó claro que no puede hacerle ninguna promesa a la modelo, ya que no tienen ninguna relación formal.

La respuesta no se hizo esperar por ‘Tomate’ Barraza. “No te puedo prometer nada porque no somos nada. Somos compañeros de trabajo, amigos, pero te quiero pedir este día que decidas si quieres el chanchito o el monito”, finalmente, ‘Tomate’ Barraza le hizo esa afirmación, pero actriz cómica respondió con indiferencia, haciendo una acotación para minimizar su comentario: “¿No tienes colágeno?”, en clara alusión a su nueva pareja, 8 años menor que ella.

Recordemos que, en los últimos días, el cantante logró contactar a la exchica reality durante la grabación del programa de Jorge Benavides. Sin embargo, fue Alfredo Benavides quien atendió la llamada y esto desencadenó un acalorado enfrentamiento verbal entre el cantante de salsa y el presentador. La situación llegó a tal punto que estuvieron a punto de llegar a los golpes cuando se encontraron cara a cara en una estación de radio local.