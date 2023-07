Tomate Barraza sorprende con rosas a Gabriela Serpa, pero ella no le correspondió: “Gracias, amigo”

El cantante Carlos Barraza decidió sorprender a la modelo Gabriela Serpa, llevándole peluches y rosas. Magaly TV La Firme/ ATV

Directo a la friendzone. El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza sigue intentando ganar puntos con la modelo Gabriela Serpa para que de una vez por todas lograr integrarla a su orquesta de salsa. Esta vez, el cantante decidió sorprender a la modelo con un bello detalle, pues delante de las cámaras de Magaly Medina le entregó flores y dos peluches.

Todo iba bien, hasta que la modelo decidió responder de una manera inesperada al popular ‘Tomate’. La integrante de ‘JB en ATV’ no dudó en aceptar el regalo, pero le dijo ‘muchas gracias, amigo’ y hasta preguntó si es que en la bolsa de regalo había un poco de ‘colágeno’, en honor a su nueva pareja, dejando desconcertado al hijo del ‘Chato’ Barraza.

“Gracias, amigo”, dijo la modelo antes de abrazar a Carlos. Recordemos que, recientemente, el cantante contactó a la exchica reality, mientras esta se encontraba filmando para el programa de Jorge Benavides. Sin embargo, fue Alfredo Benavides quien respondió la llamada y tuvo un intenso enfrentamiento verbal con el salsero. Además, la tensión fue tal que estuvieron a punto de llegar a los golpes cuando se encontraron personalmente en una emisora de radio local.

Cantante Carlos Barraza fue consultado por los regalos que le hizo a Gabriela Serpa. Magaly TV La Firme/ ATV

Incluso la modelo le preguntó si los peluches y las flores fueron por canje. Ante ello, Gabriela fue consultada por las cámaras de la ‘Urraca‘ si le gustó el detalle. “Ya no sé qué creer. Me han engañado tanto que estoy decepcionada de los hombres”. Después de ese incidente, el cantante dejó claro que no puede hacerle ninguna promesa a la modelo, ya que no tienen ninguna relación formal.

“No te puedo prometer nada porque no somos nada. Somos compañeros de trabajo, amigos, pero te quiero pedir este día que decidas si quieres el chanchito o el monito”, finalmente, ‘Tomate’ Barraza le hizo esa afirmación, pero Gabriela Serpa respondió con indiferencia, haciendo una acotación para minimizar su comentario: “¿No tienes colágeno?”, en clara alusión a su nueva pareja, 8 años menor que ella.

¿Qué opina Gabriela Serpa de Jorge Benavides tras verlo junto a Roma Coletti?

Hace poco, la modelo Gabriela Serpa descartó cualquier tipo de conexión con su compañero Alfredo Benavides y expresó su felicidad por sus encuentros con un joven de 22 años, al que elogió llamándolo ‘colágeno puro’. Mientras tanto, se pudo escuchar a Benavides comentando sobre el tema controvertido entre ambos.

“No me importa que haga de su vida lo que se le dé la gana, yo tengo colágeno puro”, se le escuchó decir a la integrante de JB en ATV, a la reportera del programa de Magaly TV La Firme.

Actor sorprendió a modelo Gabriela Serpa con flores y peluches. Magaly TV La Firme/ ATV

Jorge Benavides apoya posible relación entre su hermano Alfredo y Roma Coletti

El comediante Jorge Benavides encarnado en la ‘Tía Zoila’ sorprendió a los televidentes al mencionar que su hermanito estaría enamorado de la modelo Gabriela Serpa, y que este no lo podría negar. Inclusive, en su hogar hay un grupo que está apoyando a ‘Gaby’, pero también señaló que le gustaría que su hermano esté con la cirujana plástica porque ella les podría ayudar a bajar de peso.

“Yo creo que el Alfredo sí está enamorado de ‘Gaby’. Me encantaría que esté con Gabriela, pero también me gustaría que tenga una relación con la doctora Coletti”, fue el comentario que hizo el actor para las cámaras de Magaly Medina.