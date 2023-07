Sada Goray y Mauricio Fernandini: PJ emite orden de allanamiento de inmuebles de involucrados en el caso ‘Asesores en la Sombra’

Ambos están involucrados en un presunto caso de corrupción en el Ministerio de Vivienda. (Composición: Infobae)

Esta tarde fue detenida Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini. Ambos se encuentran involucrados en el caso ‘Asesores en la sombra’ junto al expresidente Pedro Castillo. En el marco de estas investigaciones, el Poder Judicial (PJ) emitió una orden de allanamiento de los bienes inmuebles del entorno cercano de la empresaria, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Minutos después de la detención de los dos investigados, el medio Latina Noticias difundió la orden de allanamiento que emitió el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en contra de 12 personas del círculo de la titular de Marka Group. La decisión responde a una solicitud de la Fiscalía Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

Esta medida fue dictada contra Cynthia Raquel Ruidas Murga, Jaqueline Guadalupe Perales Olano, Marina Aglaé Subiria Franco, Héctor Manuel Chávez Arenas, Flor Amelia Olivera Orellana, Luis Martin Mesones Odar, Luis Ernesto Longaray Chau, Pedro Gary Arroyo Marquina, Roger Lizandro Gavidia Johanson, Italo Alejandro Arbulu Ortega, Martin de Jesus Montoya Marcilla, Francisco Javier Villavicencio Cárdenas, Dayana Pacheco Adrianzen y Sonia Nelly Gutierrez Gamboa.

La fiscalía solicitó la incautación de “documentos, joyas, dinero, dispositivos celulares, equipos informátios o cualquier objeto vinculado al delito que se investiga, registro vehicular de los vehículos que se encuentren en el interior de los inmuebles, cocheras u otros lugares de estacionamiento vinculados al hecho investigado”.

El documento también indica que se autoriza el levantamiento del secreto de las comunicaciones en la modalidad de extracción de información “en el mismo acto de incautación de los equipos celulares, laptops, usb’s a través del equipo ‘celebrite’ u otro análogo o, en su defecto, se autorice la extracción manual cno la finalidad de realizar una copia espejo de la inforamción contenida para su posterior visualización”.

Sada Goray y Mauricio Fernandini detenidos

El viernes 7 de julio, durante su regreso de Estados Unidos, la empresaria Sada Goray, implicada en presuntos sobornos durante la gestión del expresidente Pedro Castillo, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde residía desde el año 2020. En paralelo, el periodista Mauricio Fernandini fue detenido en el distrito de Surco.

De acuerdo al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, Sada Goray le pagó más de S/ 9 millones en coimas para gestionar proyectos inmobiliarios a favor de su empresa. La acusada se habría reunido con Marrufo en el departamento de Fernandini, quien habría recibido S/ 15 mil por prestar su departamento para que se concreten estas reuniones.

“Entre el 20 y 30 de agosto de 2021, mi prima [Pilar Tijero] me llamó y me dijo que quería hacer una reunión en mi departamento con Salatiel Marrufo y que Sada Goray quería reunirse en mi casa, precisando de manera incómoda que cuál es la necesidad que yo participé [...] ndicándome que ‘no sea malagradecido’ por los S/10 mil que venía recibiendo, pidiéndome que me quedara a almorzar junto con ellos. Aceptando la propuesta para que sea almuerzo en mi casa”, dijo en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.