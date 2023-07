Malú de la Vega expone a Pepino y advierte que incumplió show con Danny Rosales y Dayanita por estar borracho

Pepino es expuesto por Malú De La Vega tras no asistir a compromiso con Dayanita y Danny Rosales. ATV.

Bajo la lupa. El cómico Kille Gonzales Rodríguez, mejor conocido como ‘Pepino’ fue exhibido por la bailarina Malú de la Vega, quien contradice al integrante de ‘JB en ATV’ al afirmar que, a pesar del escándalo y decidir seguir con su pareja, continuaron viéndose y que las ausencias del comediante en sus compromisos fueron debido a su tiempo juntos.

La modelo confiesa que el cómico habría preferido no asistir a un show que había pactado con la actriz Dayanita y el actor cómico Danny Rosales en Huánuco por estar juntos. Como se recuerda, el comediante se disculpó con ambos por no ir al evento confirmado, pero Malú de la Vega reveló que lo hizo porque se encontraba borracho y estaba muy cansado.

“Ese día, él estuvo conmigo y tomó. Se quedó ahí y tomó una chela. Luego me llamó y me dijo: ‘Vente para mi casa y no voy a viajar, no me van hacer trabajar a la presión’”, confesó la exvedette para el programa de Magaly TV La Firme. Incluso, la exmodelo afirma que tomar por mucho tiempo le hizo jugar una mala pasada. “Se orinó por pichilón”, agregó Malú.

Por otro lado, De la Vega asegura que también que seguían viéndose pese a que él dijo que tenía pareja y pedía perdón a nivel nacional por el ampay. “Nosotros estuvimos juntos en un show que tuvo en Paramonga. Nosotros estuvimos en el mismo hotel viendo el ampay. Nosotros nos seguimos viendo y hasta hacía limpieza de su casa”, fueron las declaraciones de la bailarina para el programa de la ‘Urraca’.

Vale recalcar que, hace algunas semanas, la móvil de ‘La Casa de la Comedia’ brindó un show en Huánuco donde Dayanita, Danny Rosales y Pepino habían sido anunciados como parte de los invitados; sin embargo, este último en mención no acudió y sus compañeros arremetieron contra él en plena presentación.

“Nosotros, como artistas que estamos acá, hemos aguantado desde ayer viajando como 10 horas y tenemos que trabajar porque ustedes se merecen todo el respeto del mundo, porque ustedes no son un juego y a mí me ha costado muchas cosas, salir adelante. Yo sé que hay gente que me ha tratado de insultar, maltratar, pero yo sigo aquí, sigo demostrando que soy responsable”, expresó antes de irse del escenario entre lágrimas”, confesó la integrante del programa de ‘La Chola Chabuca’.

Por su parte, Rosales dijo: “El señor Pepino le dio su palabra al señor empresario, que estaba en camino, que estaba viniendo en un auto, y un cuarto para las siete apagó el celular”, dijo el actor de ‘JB en ATV’ contra Pepino frente a todo el coliseo y público presente.

¿Qué fue lo que dijo Pepino de ‘Dayanita‘ y Danny Rosales?

Tras las declaraciones de Dayanita y Danny Rosales en el coliseo de Huánuco, el cómico Pepino expresó su descontento y lamentó las declaraciones de sus compañeros frente a sus numerosos fanáticos que lo esperaban en el evento. El integrante de JB en ATV reiteró que nunca se comunicó con el organizador del evento, por lo tanto, no habría cometido falta alguna.

“Supuestamente, yo tenía que ir (al show) en un taxi aparte, entonces no me cuadra y el promotor no habló conmigo. El evento fue un viernes y ellos (Dayanita y Danny Rosales) saben muy bien que yo estudio y priorizo mis estudios. Si ellos quieren trabajar, hacer dinero, es su problema, yo no puedo meterme, pero sí quiero dejar claro que el promotor nunca habló conmigo”, sostuvo en aquella oportunidad.