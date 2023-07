Magaly TV La Firme EN VIVO: minuto a minuto del programa de este jueves 06 de julio

¿Qué pasó en el último programa de Magaly TV La Firme?

Magaly Medina comenzó su programa del 05 de julio con la fuerte pelea que protagonizó uno de los panelistas en el set de ‘Andrea’. La popular ‘Urraca’ criticó el contenido de su colega , pues consideró que no se debió transmitir las imágenes violentas en horario familiar.

Asimismo, la conductora arremetió en contra de Ale Venturo y Rodrigo Cuba por no confirmar el retorno de su romance y estar “jugando” con sus seguidores. Además, Melissa Klug solicitaría la retención de los bienes del futbolista Jefferson Farfán debido a la deuda de 47.000 dólares que aún no ha cancelado. Ante ello, Magaly Medina se mostró indignada con el deportista por no asumir el dinero que le debe a la madre de sus 2 hijos.