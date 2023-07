De la negación a la detención: Cronología del caso Mauricio Fernandini y los sobornos en el gobierno de Castillo

Cronología del caso de corrupción que se le sigue al experiodista de RPP Noticias.

Este viernes, 7 de julio, el periodista Mauricio Fernandini fue detenido de forma preliminar por orden de un equipo especial de la Fiscalía por presuntamente estar involucrado en casos de corrupción relacionados con el Fondo Mivivienda, caso en el que se investiga el presunto pago de sobornos para obtener licitaciones favorables durante el gobierno de Pedro Castillo.

El reconocido periodista atraviesa complicados momentos luego que el exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Salatiel Marrufo, lo nombrara durante una confesión. Ahora, Fernandini es investigado por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, que se castigan con varios años tras las rejas.

Cronología de Mauricio Fernandini y el caso Marka Group

Como se recuerda, este caso se dio a conocer el 7 de diciembre del 2022, día en que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado. El Congreso investigaba desde la Comisión de Fiscalización, un caso de presuntos pagos ilícitos al interior de la cartera de Vivienda, entonces liderado por Geiner Alvarado. Fue Salatiel Marrufo quien mencionó al entonces periodista de RPP Noticias en una declaración a la comitiva congresal.

Salatiel Marrufo, quien se acogió a la figura de colaborador eficaz, señaló ante la mencionada comisión que había recibido S/4.000.000 de parte de la empresaria Sada Goray con quien mantenía reuniones para la coordinación de estos actos de corrupción en la casa del periodista, por un monto de aproximadamente S/10.000.

Los pagos, que también habrían beneficiado al comunicador, eran sobornos para que Goray pueda designar funcionarios en el Fondo Mi Vivienda y la Superintendencia Nacional de Bienes con el objetivo de favorecer a su empresa Marka Group con millonarias licitaciones.

Mauricio Fernandini, en diciembre pasado, se presentó en su excasa televisiva RPP Noticias, donde negó dichas acusaciones.

Mauricio Fernandini se defiende y asegura que no entregó dinero a Salatiel Marrufo

“No, en realidad yo no salgo de mi asombro porque es una falsedad, es una mentira. Como en todos los casos, el señor Marrufo, colaborador eficaz, tiene que adjuntar pruebas. No decir “ha recibido... Mauricio Fernandini en la casa, en Miraflores”. Mi casa no queda en Miraflores, vivo en Calle de la Monclova 363, departamento 1001, y desde el día 1 que empecé mi carrera he sido transparente y lo voy a hacer siempre”, sostuvo el periodista.

“La indicación de Marrufo no me vuelve responsable de la entrega de dinero, cosa que no he hecho. No es algo que yo haya hecho”, enfatizó. Sin embargo, con el pasar de los días, el avance de la investigación y su propia declaración más datos saldrían a la luz.

En febrero del 2023, Fernandini declaró ante la Fiscalía de la Nación más detalles del caso que terminarían por desbaratar su testimonio pasado. En dicha citación y ya mejor asesorado, el periodista se había acogido a la figura de colaboración sincera con el objetivo de evitar una pena judicial mayor en su contra.

Ambos están involucrados en un presunto caso de corrupción en el Ministerio de Vivienda. (Composición: Infobae)

“Conocí (a Salatiel Marrufo) porque Geiner Alvarado me contactó con él. Y el 3 de agosto de 2021, Marrufo me invitó al restaurante Choza Náutica, ubicado en la cuadra 6 de la avenida Aramburú (San Isidro). Me contacto con él porque la señora Pilar Tijero Martino, que es mi prima, desde el 29 de julio de 2021 me pedía con insistencia que la ayude con algún contacto en el Ministerio de Vivienda”, dijo Fernandini.

El periodista relató ante el Ministerio Público que su prima, Pilar Tijero, le solicitó de manera insistente un contacto en el sector vivienda a petición de Goray. Debido a esto, decidió escribir al entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, informándole que tenía información relevante, y este lo derivó a Marrufo.

Según la versión del comunicador, en septiembre de 2021, Marrufo solicitó a la empresaria Goray la cantidad de S/4 millones a cambio de designar a tres directores de confianza en el Fondo Mi Vivienda. Estos directores fueron identificados como Pedro Arroyo, Gonzalo Arrieta y Roger Gaviria.

En octubre de ese mismo año, la prima informó al periodista que el chofer de Goray dejaría en su casa una bolsa para Marrufo, la cual contenía dinero como parte del pago por la designación de los directores del Fondo Mi Vivienda.

“El 14 de octubre de 2021, a las 7 p.m., me llamó Pilar Tijero (diciéndome) que iba a ir a mi casa el chofer de Sada Goray llevando un encargo para Salatiel Marrufo. (...) No abrí la bolsa, pero sí presumí que contenía dinero y estaba siendo entregado a Salatiel Marrufo, como parte del pago por la designación de los directores del Fondo Mivivienda”, dijo el comunicador.

Después de algunos días, específicamente el 6 de diciembre de 2021, el departamento de Fernandini fue nuevamente escenario para otro pago a Marrufo. Según lo afirmado por el periodista, Salatiel Marrufo habría confesado que en una ocasión, en las instalaciones del Ministerio de Vivienda y Construcción, entregó personalmente la suma de S/100.000 en efectivo al expresidente Pedro Castillo. Este dinero formaba parte de los S/4 millones que Sada Goray Chong le había entregado a Marrufo.

En junio pasado, Salatiel Marrufo complicaría aún más la situación de Mauricio Fernandini tras sostener que tuvo más de cuatro reuniones con el periodista en su vivienda ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Este viernes, 7 de julio, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía detuvieron y allanaron la vivienda de Mauricio Fernandini por orden judicial, que incluye 10 días de detención preliminar. El periodista fue sorprendido por los fiscales en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, distrito de Surco. Al parecer, iba a renovar su visa, pero esto último aún no está confirmado. Las fotos de su intervención, lo muestran llevando su pasaporte en la mano.

Mauricio Fernandini fue detenido cuando hacía cola en la embajada de los Estados Unidos.

Sada Goray también se encuentra con detención preliminar desde este viernes. La empresaria ha sido fiscalizada por agentes de la PNP y del Ministerio Público desde hace dos días en el hotel Costa del Sol tras su llegada desde Estados Unidos donde residía desde el año 2020.