‘Cuto’ Guadalupe revela qué pasó con Charlene Castro y si tiene una nueva pareja tras escándalo de infidelidad

Han pasado dos meses desde que Magaly Medina ampayó a Charlene Castro. Ahora, 'Cuto' Guadalupe aclara cuál es su situación sentimental.

El pasado 15 de mayo, Magaly Medina emitió uno de los ampays más polémicos de 2023: Charlene Castro, entonces pareja de ‘Cuto’ Guadalupe, fue grabada saliendo de un hotel de Barranco con otro hombre. Las imágenes provocaron que el exfutbolista convocara una conferencia de prensa al día siguiente, donde anunció que su relación había llegado a su fin, pero en buenos términos.

Dos meses después del escándalo de infidelidad, el exjugador de Universitario de Deportes concedió una entrevista a Carlos Vílchez. Allí contó cómo le está yendo tras la infidelidad de la madre de su último hijo. También dio detalles de su situación sentimental, pues se especuló que llegó a perdonar a Charlene Castro.

“Me va bien, estoy agradecido a Dios siempre. Tengo 47 y pude cumplir mis sueños desde muy niño: ser futbolista profesional y llegar a la selección”, dijo en un principio. “Todo esto me ha hecho más fuerte. Yo soy muy sentimental, solo que cuando he jugado he sido muy duro para imponer respeto, sino me pasaban por encima (...) Yo estoy tranquilo, con salud y con trabajo”.

'Cuto' Guadalupe habló sobre el polémico ampay que protagonizó su expareja Charlene Castro. Youtube

Posteriormente, ‘Cuto’ Guadalupe le contó al actor cómico sobre cómo fue que vio el ampay que emitió Magaly Medina en su programa de espectáculos. Según dijo, lo vio en compañía de su madre, su cuñada y su representante; y se quebró únicamente cuando un excompañero le dio su total respaldo a través de un mensaje.

“Espinoza, que jugó conmigo en Leon de Huánuco, me mandó un mensaje: ‘No sabes lo mucho que te admiro, eres mi capitán, un ejemplo a seguir, solamente te diré que esto va a pasar’. Cuando leí eso, me quebré”, recordó.

Charlene Castro fue vista retirándose de un hotel de Barranco en compañía de un misterioso hombre. ATV

Por otro lado, aseguró que no se arrepiente de haber llamado a la prensa para defender a Charlene Castro de las críticas. Es más, está contento con lo que hizo, pues su manera de enfrentar el dolor ha “calado en mujeres, en niños y en toda la sociedad”.

‘Cuto’ aún cree que Magaly Medina y el canal de ATV hicieron mal exponer a su expareja de esa forma. “Esas personas que quieren hacer daño, todo se paga acá. Esas personas que se jactan de su vanidad, qué triste. Los dueños de los canales también son cómplices. Tú contratas a una persona que sabes a qué se dedica: a hacer daño”.

¿Perdonó a Charlene Castro?

El exjugador de la ‘U’ dejó en claro que no ha regresado con Charlene Castro, pese a los rumores que circularon sobre una posible reconciliación. Tampoco está saliendo con nadie en estos momentos, lo que sorprendió a Carlos Vílchez.

“Estoy soltero. Solo, solo por completo”.

'Cuto' Guadalupe es padre de cinco hijos. Su último pequeño es fruto de su fallido romance con Charlene Castro. (América TV)

Los rumores de una supuesta reconciliación surgieron durante la conferencia de prensa que ‘Cuto’ Guadalupe ofreció tras la emisión del ampay. Para muchos, incluso para el hijo del exfutbolsita, Luis fue muy comprensivo al momento de perdonar a Charlene Castro.

“Yo creo que por la situación ahí queda, no hay de dónde continuar. Mi papá tiene un buen corazón y le nació eso de perdonar, pero tomar la decisión de seguir o no (con la relación amorosa) todavía no es algo que se haya confirmado”, exclamó Luis Jr. Guadalupe a ‘América Hoy’, avivando las especulaciones.

En ese entonces, el primer hijo de ‘Cuto’ Guadalupe afirmó que no aceptaría a Charlene Castro en su vida. “Me parece bien que lo tome tan calmado. Pero imáginate, que alguien le haga daño a tu padre, como hijo no es de mi agrado. Yo respetaré lo que él decida, pero si es algo que yo no apoye, él también tendrá que respetar mi decisión como hijo. No puedo aceptar a alguien así al lado de mi papá”, sentenció.