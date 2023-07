Threads en Perú: qué futbolistas y deportistas se han unido a esta red social parecida a Twitter

Jhilmar Lora fue el primer futbolista de la selección peruana en unirse a Threads.

Threads es la nueva aplicación elaborada por Meta, la cual funciona como un complemento de Instagram y busca competir con la red social Twitter, pues tiene características muy similares. Su lanzamiento se produjo este jueves 6 de julio y más de 35 millones de usuarios ya se registraron. Los futbolistas peruanos no han sido ajenos a esta nueva tendencia y algunos ya se crearon sus respectivos perfiles.

Algunos ejemplos son Jhilmar Lora de Sporting Cristal, Piero Guzmán de Universitario, Alexander Lecaros de Carlos A. Mannucci, Jair Toledo de Deportivo Municipal y Rodrigo Vilca del Newcastle United.

Jhilmar Lora fue uno de los primeros futbolistas peruanos en crearse cuenta de Threads.

También figuran exfutbolistas como Carlos Lobatón, Johnnier Montaño o Aurelio Saco Vertiz. Respecto a clubes, Sporting Cristal, Sport Boys, Melgar y Alianza Atlético de Sullana, ya desarrollaron sus portales.

En el fútbol femenino tampoco son ajenas a esta nueva red social, jugadoras como Kiara Ortega de César Vallejo, Roxana Espinoza de Sporting Cristal y Marisella Joya de Deportivo Municipal y cuentan con sus respectivos perfiles.

Otros deportistas reconocidos que se unieron a Threads fueron Eduardo Romay, capitán de la selección peruana de vóley, Alexandra Grande, medallista de oro en karate en los Juegos Panamericanos Lima 2019, o la surfista Giannisa Vecco.

Algunos de estos protagonistas ya realizaron publicaciones para interactuar con sus seguidores. Vilca escribió: “Hola sobrinos”, Lobatón colocó un video gracioso acompañado del mensaje “Mi primer día por aquí”, mientras que Guzmán realizó una invitación para jugar videojuegos: “Si alguien juega COD, o War Zone, dejo mi usuario”.

Rodrigo Vilca saludó a sus seguidores en Threads.

Por otro lado, Alianza Atlético anunció la venta de sus entradas para el partido contra César Vallejo y colocó un posteo saludando a sus aficionados: “Ahora estamos por acá, hinchada Churre”, mientras que Melgar realizó un sorteo de cuatro entradas a la tribuna de oriente para el duelo de mañana contra Atlético Grau:

“Hola a todos por aquí, un gusto un placer, y para empezar un sorteo voy a hacer, regalaré 4 entradas oriente para mañana, entre esta fiel hinchada que siempre me acompaña. Una rima de aliento a la Rojinegra es lo único que pido, y tienes hasta las 10 de mañana para cumplir con lo pedido”, postearon.

Melgar fue uno los primeros equipos que creó interacciones en Threads.

¿Cómo crear una cuenta de Threads?

Para utilizar Threads y crear tu propio perfil, es necesario descargar el aplicativo en Apple Store, para los dispositivos iOS, o en Google Play Store para quienes cuentan con Android. Los que deseen registrarse, solo deben enlazar la cuenta con Instagram, colocando el mismo nombre de usuario y mantener datos como la foto de perfil o la descripción en el muro. Además, brinda la posibilidad de seguir a las mismas personas.

Las semejanzas de esta aplicación con Twitter son bastantes, pues la red social permite a sus cibernautas colocar posteos, fotos, videos, enlaces o crear hilos, los cuales pueden ser comentados, citados o compartidos por sus seguidores mediante un formato similar al de los retweets. Todas estas publicaciones le aparecen al usuario en un muro principal.

Una diferencia con la red del pájaro azul tiene que ver con que, en el muro, no se muestran los tweets populares de usuarios que la persona no sigue, pero que, según los datos recogidos, le pueden interesar. Asimismo, todavía no se permite el servicio de mensajería interna entre dos usuarios.

Cabe señalar que, el lanzamiento de Threads coincide con las múltiples críticas que viene recibiendo Twitter desde que fue comprada por Elon Musk. Una de sus acciones más cuestionables fue implementar un límite de 600 publicaciones como máximo que puede visualizar un usuario común, quienes estén suscritos a la plataforma de pago Twitter Blue, podían observar hasta 4 mil posteos. Si bien esta medida fue retirada al poco tiempo, dañó la reputación de la compañía.